2:1! Dornbirns Herbay schießt Ex-Klub Hohenems ab

Mit einem Doppelpack im Spitzenspiel gegen Ex-Klub Hohenems zeigte Tamas Herbaly wieder einmal seine Wichtigkeit für Dornbirn. An der Tabellenspitze schiebt sich somit wieder alles etwas mehr zusammen. Aber auch im Tabellenkeller zeigte der eine oder andere Klub mit einem Sieg auf. 39 Volltreffer hat es in der 11. Runde der Westliga gegeben – wir haben die Highlights in der Sendung zusammengefasst.
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