Hier sind die Mietpreise am stärksten gestiegen

Während überall in Österreich die Mieten seit Anfang 2026 gestiegen sind, gingen sie im Burgenland nach unten. Hier gab es im Durchschnitt einen Rückgang der Mietpreise um vier Prozent auf 11,3 Euro pro Quadratmeter. Am stärksten legten die Bruttomieten – also Miete plus Betriebskosten und Umsatzsteuer – in der Steiermark zu. Im Jahresvergleich stiegen sie um 14 Prozent auf 14,4 Euro pro Quadratmeter, geht aus einer Umfrage der Plattform ImmoScout24 hervor.