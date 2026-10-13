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Diese neuen Kochbücher machen Ihnen Gusto

Ratgeber
13.10.2026 10:38
Entdecken Sie unkomplizierte Rezepte, die perfekt in Ihren Alltag passen und maximalen Genuss ...
Entdecken Sie unkomplizierte Rezepte, die perfekt in Ihren Alltag passen und maximalen Genuss garantieren.(Bild: DK, Rachel Louise Brown, Jonathan Lovekin)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kochen Sie gern und lassen sich immer wieder neu inspirieren? Neue Kochbücher machen Ihnen sofort Gusto auf frische, kreative Gerichte in den eigenen vier Wänden. Ob rasche Alltagsklassiker von Jamie Oliver, aromenreiche Wohlfühlküche aus Ottolenghis SIMPLE oder zeitsparende Eiweiß-Booster im One-Pot-Format aus dem TRIAS Verlag – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

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(Bild: DK, Rachel Louise Brown)

Fast Food – Jamie Oliver – DK Verlag
Keine Zeit zum Kochen? Für Jamie Oliver zählt diese Ausrede ab sofort nicht mehr. In „Fast Food“ serviert der britische Starkoch mehr als 120 Gerichte, die in höchstens 20 Minuten auf dem Tisch stehen – und mit maximal zehn Zutaten auskommen. Dabei geht es nicht um Burger und Pommes, sondern um schnelle, frische Alltagsküche, die auch bei den Nährstoffen punkten soll. Rund 70 Prozent der Gerichte sind laut Verlag so konzipiert, dass sie zum Erreichen der täglichen Ernährungsziele beitragen. Auf den Tisch kommen etwa Gnocchi Peperanta, Fischauflauf mit Kartoffelpüree oder Lamm Auberginen Eintopf, dazu gibt es Zeitspar Tricks, Geschmackshacks und fleischlose Alternativen. Ein Kochbuch für alle, die nach einem langen Tag lieber 20 Minuten am Herd verbringen als eine Stunde – und trotzdem etwas Ordentliches essen wollen. Buch HIER kaufen!
Jamie Oliver: „Fast Food“, DK Verlag, 320 Seiten, erschienen am 10. September 2026.

(Bild: DK, Jonathan Lovekin)

Simple too – Yotam Ottolenghi – DK Verlag
Einfach kochen und trotzdem unverkennbar Ottolenghi: Mit „Simple too“ setzt Yotam Ottolenghi das Konzept seines Bestsellers „Simple“ fort. 135 neue Rezepte führen vom Frühstück bis zum Dinner und sollen vor allem eines beweisen: Großer Geschmack braucht weder stundenlange Vorbereitung noch eine endlose Zutatenliste. Die Gerichte sind entweder in weniger als 30 Minuten fertig, kommen mit nur einem Topf aus oder lassen sich bequem vorbereiten. Dabei bleibt Ottolenghis Handschrift erhalten – intensive Aromen, ungewöhnliche Kombinationen und viel Lust darauf, aus einfachen Zutaten etwas Besonderes zu machen. Gleichzeitig versteht er Kochen als Gegenpol zum hektischen Alltag: weniger Stress, mehr Freude am Herd. Buch HIER kaufen!
Yotam Ottolenghi: „Ottolenghi Simple too“, DK Verlag, 304 Seiten, erschienen am 3. September 2026.

One-Pot High Protein – Laura Merten – TRIAS
Proteinreiche Ernährung muss weder kompliziert sein noch jeden Tag aus Hühnchen, Reis und Brokkoli bestehen. Dieses Kochbuch zeigt mit 70 unkomplizierten Rezepten, wie abwechslungsreich Eiweiß auf den Teller kommen kann – und das mit möglichst wenig Abwasch. Denn gekocht wird jeweils nur in einem Topf, einer Pfanne oder auf einem Blech. Im Mittelpunkt stehen pflanzliche Proteinquellen wie Linsen, Kichererbsen, Tempeh und Tofu, ergänzt durch Milchprodukte, Eier, Nüsse, Samen und Gemüse. Von Frühstücksbowls über schnelle Mittagsgerichte bis zum sättigenden Abendessen ist für den ganzen Tag etwas dabei – sogar Brot und Zimtschnecken werden proteinreich zubereitet. Jede Portion liefert mindestens 25 Gramm Eiweiß. Buch HIER kaufen!
Laura Merten; „One-Pot High Protein“, TRIAS, 132 Seiten, erschienen 2026

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