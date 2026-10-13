Diese neuen Kochbücher machen Ihnen Gusto

Fast Food – Jamie Oliver – DK Verlag

Keine Zeit zum Kochen? Für Jamie Oliver zählt diese Ausrede ab sofort nicht mehr. In „Fast Food“ serviert der britische Starkoch mehr als 120 Gerichte, die in höchstens 20 Minuten auf dem Tisch stehen – und mit maximal zehn Zutaten auskommen. Dabei geht es nicht um Burger und Pommes, sondern um schnelle, frische Alltagsküche, die auch bei den Nährstoffen punkten soll. Rund 70 Prozent der Gerichte sind laut Verlag so konzipiert, dass sie zum Erreichen der täglichen Ernährungsziele beitragen. Auf den Tisch kommen etwa Gnocchi Peperanta, Fischauflauf mit Kartoffelpüree oder Lamm Auberginen Eintopf, dazu gibt es Zeitspar Tricks, Geschmackshacks und fleischlose Alternativen. Ein Kochbuch für alle, die nach einem langen Tag lieber 20 Minuten am Herd verbringen als eine Stunde – und trotzdem etwas Ordentliches essen wollen. Buch HIER kaufen!

Jamie Oliver: „Fast Food“, DK Verlag, 320 Seiten, erschienen am 10. September 2026.