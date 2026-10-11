Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert

Nach dem Bekanntwerden der Geheimpläne habe sich die Gesundheitsministerin vage davon distanziert. Den Grünen reicht die bisherige Stellungnahme nicht aus: Sie fordern eine Garantie, dass der Arztbesuch auch in Zukunft kostenfrei bleibt. Dazu laden sie eben Schumann ins Parlament. Dort wird sich dann zeigen, ob die Koalition den Plänen eine Absage erteilt – oder ob sie es ganz in Ordnung findet, dass Kranke künftig zahlen müssen.