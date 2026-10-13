Europapokal-Kehraus für Salzburg wie Firmenausflug

Wenn von Aufbruchstimmung vor einem Auswärtsspiel in Schweden nichts zu spüren ist, dann weiß man, dass bei den Eisbullen heuer einiges in die falsche Richtung läuft. Am Montag ging es für die Letang-Truppe (ohne Schneider und den beiden Raffls) um 9.22 Uhr per Propellermaschine in Richtung Schweden, wo heute bei Skelleftea der Kehraus in der Ligaphase der Champions Hockey League ansteht. Worum es geht? Um nichts!