Europapokal-Kehraus für Salzburg wie Firmenausflug

Red Bull Salzburg gastiert am Dienstag in der Champions Hockey League (CHL) beim schwedischen Topklub Skelleftea. Was wie ein Spitzenspiel um den Achtelfinal-Aufstieg klingt, ist in dieser Saison allerdings nur wie ein Testspiel. Die Bulls haben im Europapokal keine Chance mehr auf die K.o.-Phase.
Wenn von Aufbruchstimmung vor einem Auswärtsspiel in Schweden nichts zu spüren ist, dann weiß man, dass bei den Eisbullen heuer einiges in die falsche Richtung läuft. Am Montag ging es für die Letang-Truppe (ohne Schneider und den beiden Raffls) um 9.22 Uhr per Propellermaschine in Richtung Schweden, wo heute bei Skelleftea der Kehraus in der Ligaphase der Champions Hockey League ansteht. Worum es geht? Um nichts!
Ich weiß nicht, ob uns die Schweden die Zeit geben, um Dinge großartig auszuprobieren.
Peter SCHNEIDER, EC Red Bull Salzburg
Weil die Bulls in der Vorwoche Berlin 3:4 unterlagen, sind die Chancen für einen Aufstieg ins Achtelfinale bereits dahin. „Das wird für uns ein guter Test“, sagte Stürmer Luca Auer. Routinier Peter Schneider widersprach dem Eigengewächs, meinte nach der desaströsen 3:5-Niederlage am Sonntag in Klagenfurt. „Ich weiß nicht, ob uns die Schweden die Zeit geben, um Dinge großartig auszuprobieren“, schmunzelte der 35-Jährige. Dass Salzburg bislang selten überzeugte, blieb offenbar auch bei den Klub-Verantwortlichen nicht unbemerkt. Noch vor Abflug verkündete der kriselnde Ex-Serienmeister die Verpflichtung von Ty Rattie.
Neuer Stürmer war schon schweizer Meister
Der kanadische Stürmer soll dazu beitragen, den Umschwung einzuleiten. „Ich sehe mich als Offensivkraft und möchte meinen Beitrag liefern“, wurde der 33-Jährige, der in der abgelaufenen Spielzeit mit Fribourg-Gotteron schweizer Meister wurde, zitiert. Sein Debüt dürfte er frühestens am Freitag in der Liga gegen Tabellenführer Linz feiern.
Halbes Dutzend für Zeller Eisbären?
Auch in der Alps Hockey League stehen die Salzburger Teams im Einsatz. Die RB Juniors kämpfen nach der 2:8-Schmach gegen Kitzbühel um Wiedergutmachung. Zell könnte mit einem Sieg daheim gegen Jesenice den sechsten Sieg in Folge feiern.
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