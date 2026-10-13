Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt

Schreckliche Szenen haben sich am Montag in Wien abgespielt: Eine Frau wurde beim Joggen auf der Brigittenauer Lände von einem Mann gepackt und zu Boden gerissen. Die beiden stürzten in weiterer Folge über eine Böschung. Danach versuchte der Täter sich an seinem Opfer zu vergehen.
Ein Passant wurde jedoch zum Zeugen und Retter, denn er schritt ein. Wie Polizeisprecher Markus Dittrich erklärte, ging der Zeuge zunächst von einem Raufhandel aus. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass es sich um einen sexuellen Übergriff handelte.
Festnahme unweit vom Tatort
Der Täter ließ daraufhin von der 28-Jährigen ab und ergriff die Flucht. Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es der Polizei gegen 6.45 Uhr, den dringend Tatverdächtigen festzunehmen – etwa 300 Meter vom Tatort entfernt.
In Justizanstalt gebracht
Bei ihm handelt es sich um einen 34 Jahre alten Ungarn ohne festen Wohnsitz. Bei der Vernehmung zeigte er sich gegenüber den Beamten jedoch nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.
Die 28-Jährige blieb weitgehend unverletzt. Sie trug Abschürfungen davon. Die psychischen Folgen der Tat sind derzeit nicht absehbar. Die Ermittlungen laufen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
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