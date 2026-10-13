Selma Blair vor Gericht in Tränen aufgelöst!

Ausraster über den Wolken! Hollywood-Star Selma Blair (54) soll auf einem Flug von Los Angeles nach New York eine Flugbegleiterin gebissen und später einen Polizisten gegen den Kopf getreten haben. Vor Gericht plädierte die Schauspielerin auf „nicht schuldig“. Die Erklärung ihrer Anwälte: vergessene Medikamente, „schwere Verwirrung“. Nun drohen ihr bis zu sieben Jahre Haft.
Die Vorwürfe haben es in sich: Blair soll zwei Flugbegleiter, einen Polizisten der Flughafenbehörde und eine Krankenschwester angegriffen haben. Dafür wurde sie wegen zweifacher Körperverletzung zweiten Grades angeklagt.
Blair vor Gericht sichtlich mitgenommen
Bei der Anhörung zeigte sich die „Natürlich blond“-Darstellerin sichtlich mitgenommen. Unter Tränen saß sie im Gerichtssaal, ihr Anwaltsteam musste sie immer wieder trösten. Vor Gericht erklärten die Anwälte, Blair habe ihre Medikamente gegen Multiple Sklerose vergessen, sei zudem gestürzt und habe sich den Kopf angeschlagen. Hinzu seien tagelange Dreharbeiten mit extrem langen Arbeitszeiten gekommen.
Laut ihrem Anwalt führte die Kombination aus Erschöpfung, fehlenden Medikamenten und der Flughöhe zu einem Zustand „schwerer Verwirrung und Desorientierung“.
Der Fall wurde auf den 19. Jänner 2027 vertagt. Gegenüber der Krankenschwester, die Blair angeblich attackiert haben soll, erließ das Gericht zudem eine Schutzanordnung. Die Kaution wurde auf 20.000 Dollar (rund 17.300 Euro) in bar festgesetzt. Alternativ konnte die Schauspielerin eine Bürgschaft über 60.000 Dollar (rund 51.800 Euro) oder eine teilweise besicherte Bürgschaft in derselben Höhe hinterlegen.
Die Schauspielerin verließ das Gerichtsgebäude am Montagabend in einem hellen Kapuzenpullover und Jeans sowie mit einer schwarzen Sonnenbrille, wie Fotos zeigen.
Sollte Blair verurteilt werden, drohen ihr nach den vorliegenden Angaben zwei bis sieben Jahre Haft.
Polizisten und Krankenschweester getreten
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag an Bord eines Delta-Fluges von Los Angeles nach New York. Berichten zufolge soll Blair während der Reise ausfällig geworden sein und sich gegenüber der Besatzung aggressiv verhalten haben.
Demnach schlug sie einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Außerdem soll sie versucht haben, eine Flugzeugtür zu öffnen. Beide Flugbegleiter berichteten von Verletzungen, einer von ihnen wurde im Krankenhaus untersucht.
Nach der Landung wurde Blair vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht. Im Krankenwagen soll sie einen Polizisten mehrfach gegen den Kopf und die Brust getreten haben. Im Krankenhaus angekommen, soll sie eine Krankenschwester angegriffen haben, die daraufhin Anzeige erstattete.
Ihr Management bezeichnete den Zwischenfall in einer ersten Reaktion als „gesundheitlichen Notfall“. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand“, hieß es in der Stellungnahme.
Schauspielerin leidet an Multipler Sklerose
Blair hatte 2018 öffentlich gemacht, dass bei ihr Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert worden war. Die chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems kann unterschiedliche Beschwerden verursachen und den Alltag der Betroffenen erheblich beeinträchtigen.
Die Schauspielerin ist unter anderem durch ihre Rollen in „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ bekannt. Bereits 2016 hatte sie bei einem Flug einen Zwischenfall erlebt, bei dem sie sich auffällig verhalten hatte. Damals entschuldigte sie sich anschließend.
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