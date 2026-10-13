Selma Blair vor Gericht in Tränen aufgelöst!

Nach einem mutmaßlichen Angriff auf Flugbegleiter und ihrer Festnahme ist Selma Blair in New York vor Gericht erschienen. Die Schauspielerin verließ das Gerichtsgebäude am Montagabend in einem hellen Kapuzenpullover und Jeans sowie mit einer schwarzen Sonnenbrille, wie Fotos zeigen. Blair kam gegen eine Kaution frei, wie US-Medien berichteten. (Bild: AP/Ryan Murphy)