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Neuer Supermarkt auf Anzeigenportal zum Verkauf

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13.10.2026 09:28
Der Neubau ist rund 2400 Quadratmeter groß und umfasst auch einen Parkplatz.
Der Neubau ist rund 2400 Quadratmeter groß und umfasst auch einen Parkplatz.(Bild: EDEKA Minden-Hannover, Krone KREATIV)
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Von krone.at

Auf Portalen für Kleinanzeigen findet man Schuhe, Fahrräder, Sammlerstücke oder auch Wohnungen im Angebot. Doch einen voll ausgestatteten, nagelneuen Supermarkt findet man nicht alle Tage. Ein Schnäppchen ist dieser allerdings nicht.

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Ein erst vor wenigen Monaten eröffneter Supermarkt in Feldberg in Mecklenburg Vorpommern wird über das Portal Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Der Preis: sechs Millionen Euro. Dazu kommen noch Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Auch der Makler verlangt 3,57 Prozent Provision – beim Kaufpreis wohlfeile 214.200 Euro.

Parkplatz kostet extra
Wie „Bild“ berichtet, wird nur der 2400 Quadratmeter große Neubau verkauft. Der großzügige Parkplatz muss bei Interesse separat erworben werden. Der Edeka Markt soll weiter betrieben werden und als Mieter im Gebäude bleiben.

Hinter dem Verkauf stecken nach Angaben des zuständigen Immobilienmaklers keine finanziellen Probleme. Der Eigentümer habe das Gebäude von Anfang an mit dem Ziel errichten lassen, es anschließend weiterzuverkaufen. „Das ist eine normale Investitionsmaßnahme“, erklärt Makler Marc Drommel.

Mietvertrag läuft 15 Jahre
Für einen Käufer könnte vor allem der bestehende Mietvertrag interessant sein. Edeka hat den Standort für 15 Jahre gemietet. Zusätzlich besteht eine Option auf weitere 15 Jahre. Der Markt gilt als wichtigster Nahversorger im Ort.

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