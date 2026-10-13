Neuer Supermarkt auf Anzeigenportal zum Verkauf

Auf Portalen für Kleinanzeigen findet man Schuhe, Fahrräder, Sammlerstücke oder auch Wohnungen im Angebot. Doch einen voll ausgestatteten, nagelneuen Supermarkt findet man nicht alle Tage. Ein Schnäppchen ist dieser allerdings nicht.
Ein erst vor wenigen Monaten eröffneter Supermarkt in Feldberg in Mecklenburg Vorpommern wird über das Portal Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. Der Preis: sechs Millionen Euro. Dazu kommen noch Grunderwerbssteuer und Notarkosten. Auch der Makler verlangt 3,57 Prozent Provision – beim Kaufpreis wohlfeile 214.200 Euro.
Parkplatz kostet extra
Wie „Bild“ berichtet, wird nur der 2400 Quadratmeter große Neubau verkauft. Der großzügige Parkplatz muss bei Interesse separat erworben werden. Der Edeka Markt soll weiter betrieben werden und als Mieter im Gebäude bleiben.
Hinter dem Verkauf stecken nach Angaben des zuständigen Immobilienmaklers keine finanziellen Probleme. Der Eigentümer habe das Gebäude von Anfang an mit dem Ziel errichten lassen, es anschließend weiterzuverkaufen. „Das ist eine normale Investitionsmaßnahme“, erklärt Makler Marc Drommel.
Mietvertrag läuft 15 Jahre
Für einen Käufer könnte vor allem der bestehende Mietvertrag interessant sein. Edeka hat den Standort für 15 Jahre gemietet. Zusätzlich besteht eine Option auf weitere 15 Jahre. Der Markt gilt als wichtigster Nahversorger im Ort.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.