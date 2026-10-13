IWF prognostiziert kaum Wirtschaftswachstum

Zwar belasteten hohe Energiepreise die Weltwirtschaft, gleichzeitig stützten aber hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) die Wirtschaft, teilte der IWF mit. Der Währungsfonds rechnet mit einem deutlich höheren Wachstum in Indien, den USA, China und Deutschland. Auch Irland und Spanien würden wohl hohe Raten verzeichnen. Getrieben werde das Wirtschaftswachstum vor allem von schuldenfinanzierten Investitionen des Staats und von Exporten, hieß es. In den Vereinigten Staaten sind demnach etwa der private Konsum, die hohen Staatsausgaben und Technologieinvestitionen verantwortlich. Sowohl dort als auch in China ist zudem der Anteil des Handels mit KI-Hardware gestiegen.