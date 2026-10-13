Bills gewinnen NFL-Kracher gegen Rams in Overtime

Die Buffalo Bills haben das Duell zweier Football-Schwergewichte mit den Los Angeles Rams gewonnen und in der NFL einen beeindruckenden Erfolg eingefahren. In Inglewood, wo beide Teams im Februar um die Super Bowl spielen wollen, siegten die Bills am Montag (Ortszeit) in einer spannenden Partie auf durchgehend hohem Niveau auswärts nach Verlängerung mit 37:34. Allein in der zweiten Hälfte erzielten die beiden Mannschaften zusammen sieben Touchdowns.
Für die Entscheidung sorgte ein Field Goal in der Verlängerung – nachdem die Rams einen eigenen Versuch geblockt bekommen hatten und den dritten Sieg im fünften Saisonspiel vergaben.
„Die Special Teams waren großartig heute Abend“, sagte Bills-Quarterback Josh Allen nach dem vierten Sieg seiner Mannschaft. „Es fühlt sich gut an, auf dieser Seite zu stehen.“
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