Eisiger Morgen: Zeit der Minusgrade hat begonnen!

Der Blick auf das Thermometer zeigt, der Winter ist nicht mehr weit – zuvor ist aber noch der Herbst an der Reihe. Und der zeigte sich am Dienstag von seiner bislang frostigsten Seite. Minus 6,3 Grad – das war die tiefste Temperatur, die am Dienstagmorgen in Österreich gemessen wurde. Und zwar im niederösterreichischen Schwarzau im Freiwald im Bezirk Gmünd.