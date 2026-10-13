Eisiger Morgen: Zeit der Minusgrade hat begonnen!

Sommer, Hitzewelle, schwitzen – gefühlt noch nicht lange her, aber endgültig vorbei. Der Herbst zeigt sich in Österreich von seiner kühlen Seite – der Dienstagmorgen war der bisher kühlste. In zahlreichen Orten wurden deutliche Minusgrade gemessen. Die Top-3-Gemeinden hinsichtlich Temperaturminimum lagen in Nieder- und Oberösterreich sowie Tirol.
Der Blick auf das Thermometer zeigt, der Winter ist nicht mehr weit – zuvor ist aber noch der Herbst an der Reihe. Und der zeigte sich am Dienstag von seiner bislang frostigsten Seite. Minus 6,3 Grad – das war die tiefste Temperatur, die am Dienstagmorgen in Österreich gemessen wurde. Und zwar im niederösterreichischen Schwarzau im Freiwald im Bezirk Gmünd.
Auf der Frost-Hitliste folgten Liebenau-Gugu (Oberösterreich) mit minus 5,7 Grad und St. Jakob im Defereggental in Osttirol mit minus 4,8 Grad.
Auch in den Landeshauptstädten war es frisch
Dick einpacken musste man sich Dienstagfrüh auch in den Landeshauptstädten. Die kältesten waren Innsbruck und Salzburg mit Temperaturen um die 2 bis 3 Grad. Auch in Linz, Klagenfurt und Bregenz war es mit 4 bzw. 5 Grad frisch. Ohne Jacke ging es jedenfalls nicht!
Am „wärmsten“ war es noch in der Bundeshauptstadt Wien. Dort sank die Thermometermarke nur auf 8,7 Grad.
Nach kühlem Start dominiert Sonne
Trotz des kühlen Starts ist am Dienstag in weiten Teilen Österreichs mit sonnigem Wetter zu rechnen. Nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder wird es freundlich und es scheint tagsüber in den meisten Landesteilen bei nur wenigen Wolken reichlich die Sonne.
„Lediglich ganz im Westen zieht es im Laufe des Nachmittags zu und dort beginnt es gegen Abend leicht zu regnen. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 12 bis 19 Grad“, heißt es vom Wetterdienst Ubimet.
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