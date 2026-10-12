„Ich bin mit meinem Leben unzufrieden“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Caroline W. (44) bemerkt plötzlich: „Ich bin auf einmal so unzufrieden mit meinem Leben, ich hinterfrage alles, was ist mit mir los?“
Martina Eberhart, Psychotherapeutin aus Oberösterreich: Diese Unzufriedenheit ist kein Zeichen, dass etwas „falsch“ mit Ihnen ist. Sie zeigt, dass etwas in Bewegung kommt. Die Wechseljahre sind nicht nur eine körperliche, sondern auch eine seelische Umbruchszeit.
Viele Frauen beginnen in dieser Phase, ihr Leben zu hinterfragen, besonders wenn sich im Außen viel verändert, etwa wenn die Kinder aus dem Haus sind oder sich beruflich neue Fragen stellen: Bin ich noch dort, wo ich sein will? Lebe ich so, wie es mir guttut? Was früher getragen hat, passt plötzlich nicht mehr.
Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.
Diese innere Unruhe ist aber auch eine Chance. Sie lädt dazu ein, innezuhalten, hinzuspüren und Schritt für Schritt herauszufinden, was jetzt wirklich stimmig ist. So kann aus der Unzufriedenheit ein neuer, selbstbestimmter Weg entstehen.
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