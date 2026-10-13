Fahrgast bei Sturz aus Achterbahn gestorben

Die Fahrt mit der Achterbahn dauert rund dreieinhalb Minuten, es wird eine Geschwindigkeit von bis zu 113 Stundenkilometern erreicht. Erst im September hatte ein Fahrgeschäft in einem weiteren Park des Betreibers in Kalifornien Schlagzeilen gemacht: Nachdem es schwere Verletzungen gegeben hatte, wurde die Schließung der Bahn „X2“ im Six Flags Magic Mountain bekanntgegeben. Das Fahrgeschäft hätte zwar alle vorgeschriebenen Sicherheitstests bestanden, teilte der Park mit – allerdings habe das Vertrauen der Besucher in die Sicherheit gelitten, weshalb man sich zu diesem Schritt entschieden habe.