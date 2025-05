Großer Überblick: Welche Automarke gehört nun wem?

Die wenigsten Autohersteller sind komplett unabhängig: Man setzt auf strategische Partnerschaften, kauft prestigeträchtige Marken bei günstiger Gelegenheit auf, man fusioniert und trennt sich wieder. Im Endeffekt sind die meisten heute in der Hand von wenigen Automobil-Großkonzernen aus aller Welt und ein vermeintlich traditionsreicher europäischer Name kann längst auch auf einem chinesischen Fahrzeug prangen. Wir erklären, warum das so ist – und zeigen Ihnen in der großen Infografik, welche Automarke eigentlich zu welchem Mutterkonzern gehört.