Nach Unterschrift musste Trainer 21 Spieler suchen

Ein Obmann, der fast seit Bestehen mit dem Verein verbunden ist. Ein Trainer, der nach seiner Unterschrift einen kompletten Kader aus dem Boden stampfen musste. Eine Mannschaft, die saisonübergreifend seit 18 Spielen unbesiegt ist. Und ein Klub, der den Aufstieg als Ziel ausgerufen hat. Beim steirischen Gebietsligisten Ragnitz tut sich allerhand.
Einige haben nicht an das Projekt geglaubt. Jetzt staunen sie“, grinst Wolfgang Kiegerl. Denn der Trainer ist mit seinen Ragnitzern in der Gebietsliga West saisonübergreifend bereits seit 18 (!) Spielen ungeschlagen – zu Buche stehen dabei 16 Siege. Grund genug, die Südsteirer zum „Lotterien-Team der Runde“ zu küren.
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