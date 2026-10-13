Nach Unterschrift musste Trainer 21 Spieler suchen

Ein Obmann, der fast seit Bestehen mit dem Verein verbunden ist. Ein Trainer, der nach seiner Unterschrift einen kompletten Kader aus dem Boden stampfen musste. Eine Mannschaft, die saisonübergreifend seit 18 Spielen unbesiegt ist. Und ein Klub, der den Aufstieg als Ziel ausgerufen hat. Beim steirischen Gebietsligisten Ragnitz tut sich allerhand.