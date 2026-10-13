Salvini tritt formell als Lega-Chef zurück

Am 24. und 25. Oktober wird der Lega-Parteitag in Mailand stattfinden. Salvini legte jetzt gemeinsam mit seinen Stellvertretern Silvia Sardone, Claudio Durigon und Alberto Stefani die Ämter nieder. Er kündigte auch eine Neuaufstellung an. Die Lega solle künftig über ein politisches Führungsgremium verfügen, das den Vorsitzenden unterstützt und die Letztverantwortung mitträgt. Über die Zusammensetzung des Gremiums soll ebenfalls der Parteitag entscheiden. Bis dahin übernimmt Schatzmeister Alberto Di Rubba kommissarisch die Parteiführung.