Aliens und CIA: Wilde Theorien um Vinicius Junior!

Zusätzlich befeuert werden die Verschwörungstheorien hingegen durch die brasilianische Hellseherin Vo Bahiana. „Ich muss euch erzählen, dass ich wieder davon geträumt habe, wie Außerirdische das Fußballfeld in Miami überfallen haben. Und ich habe deutlich gesehen, wie sie die Spieler in das erste Raumschiff mitnahmen, das angekommen war“, verbreitete sie noch während der WM und legte immer wieder nach. Sowohl Real Madrid als auch das Umfeld des Spielers haben unterdessen beschlossen, die kursierenden Verschwörungstheorien einfach zu ignorieren.