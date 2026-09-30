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Verschwörung um Star?

Aliens und CIA: Wilde Theorien um Vinicius Junior!

Fußball International
30.09.2026 09:01
Vinicius Junior oder doch sein Doppelgänger? Derzeit kursieren wilde Verschwörungstheorien rund ...
Vinicius Junior oder doch sein Doppelgänger? Derzeit kursieren wilde Verschwörungstheorien rund um den Star-Kicker.(Bild: AP/Bernat Armangue)
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Von krone Sport

Rund um Brasilien-Star Vinicius Junior kursieren derzeit wilde Verschwörungstheorien. Demnach sei der Real-Kicker nach der Fußball-WM im Sommer entführt oder gar getötet und durch einen Doppelgänger ersetzt worden. Von der CIA bis Aliens ist der Kreis der vermeintlichen Verdächtigen dabei durchaus groß ... 

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Nachdem die bizarren Theorien immer größere Kreise gezogen haben und immer neue Aspekte hinzukommen, sah sich nun etwa auch die spanische „Marca“ dazu veranlasst dem Phänomen auf den Grund zu gehen. Denn gerade rund um das Länderspiel Brasiliens gegen Australien kam ordentlich Dynamik rein.

Denn gerade in seinem Heimatland sehen viele Fans angeblich markante Veränderungen im Gesicht des Kickers. Zudem sollen am Oberschenkel nicht mehr dieselben Tattoos zu sehen sein. Im Internet haben die Verschwörungstheorien schließlich schnell an Fahrt aufgenommen. In verschiedensten Varianten ist die Grundlage der Verschwörungstheorie immer dieselbe: Vinicius Junior sei nach der WM von der CIA, Aliens oder „Eliten“ entführt oder getötet und nun durch einen Doppelgänger ersetzt worden. 

Hellseherin gießt Öl ins Feuer
Etwaige äußerliche Veränderungen des Real-Stars lassen sich unterdessen laut dem brasilianischen Portal „LeoDias“ durch eine kosmetische Gesichtsbehandlung erklären. Vinicius Junior habe sich nach der WM zusammen mit Influencerin Virginia Fonseca für eine Kinnkorrektur entschieden, damit sein Kinn weniger markant wirke. 

Zusätzlich befeuert werden die Verschwörungstheorien hingegen durch die brasilianische Hellseherin Vo Bahiana. „Ich muss euch erzählen, dass ich wieder davon geträumt habe, wie Außerirdische das Fußballfeld in Miami überfallen haben. Und ich habe deutlich gesehen, wie sie die Spieler in das erste Raumschiff mitnahmen, das angekommen war“, verbreitete sie noch während der WM und legte immer wieder nach. Sowohl Real Madrid als auch das Umfeld des Spielers haben unterdessen beschlossen, die kursierenden Verschwörungstheorien einfach zu ignorieren. 

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