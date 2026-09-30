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„Gemma Gassi“: Auf zur Spurensuche im Prater

Tierecke
30.09.2026 10:01
Natascha und Hündin „Nikita“ nehmen am 8. Oktober die Fährte auf.
Natascha und Hündin „Nikita“ nehmen am 8. Oktober die Fährte auf.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Diana Zwickl
Von Diana Zwickl

Knifflige Fragen und Wissenswertes rund um Hundehaltung: „A G‘spia fürs Tier“ der Volkshilfe Wien und PURINA laden am 8. Oktober zur Schnitzeljagd für Zwei- und Vierbeiner in den Prater. Goodies und tolle Gewinne gibt’s obendrauf. Wer mitmachen möchte, sollte sich rasch anmelden.

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Etwa 60.000 Hunde leben in Wien. Für ein gutes Miteinander von Mensch und Tier braucht es Rücksichtnahme und verantwortungsvolle Haltung. Dazu gehört auch, gesetzliche Bestimmungen zu kennen und im Alltag richtig zu handeln. Bei „Gemma Gassi“ am 8. Oktober wird dieses Wissen bei einer spannenden Schnitzeljagd an der frischen Luft vermittelt.

Parcours mit Mehrwert
Ein Spaziergang durch den grünen Prater wird zur Lernrunde. Fünf Stationen liegen auf vier Kilometern, betreut von tierschutzqualifizierten Tiertrainern. Welcher Maulkorb passt? Was erzählt die Körpersprache des Hundes? Was darf der Vierbeiner in Wien tun, und was nicht? Was macht gutes Hundetraining aus? Wer der Spur folgt, sammelt neben Stempel allen voran wertvolles Alltagswissen.

Was im Alltag mit Hund für ein faires Zusammenleben wichtig ist.
Was im Alltag mit Hund für ein faires Zusammenleben wichtig ist.(Bild: Martin A. Jöchl)

Grundkenntnisse sind in Wien mehr als eine Empfehlung. Seit 1. Juli 2026 gilt österreichweit eine Sachkundepflicht für Hunde, (sowie für Reptilien, Amphibien und bestimmte Papageienvögel). Wer ein Tier erstmals anschafft, muss vorher einen vierstündigen Theoriekurs besuchen. Bei Hunden kommt eine zweistündige Praxiseinheit mit dem Tier dazu.

Direkte Hilfe in schweren Zeiten
Wissen ist der erste Schritt, direkte Unterstützung für Tierhalter in Not der zweite. Bei „A G‘spia fürs Tier“ lange schon gelebter Alltag. Die Kompetenzstelle der Volkshilfe Wien hilft seit 2014 Wiener Tierhaltern in schwierigen Lebenslagen. Rund 70 Freiwillige sind dafür in der Stadt im Einsatz. Sie gehen mit Hunden spazieren, helfen bei der Versorgung oder springen in Notfällen mit einer Pflegestelle ein. Beratung und begleitete Trainings gehören ebenfalls zum Angebot.

Für die „Krone“-Tierecke ist diese Arbeit längst Herzenssache. Seit Jahren unterstützen wir die Initiative „A G’spia fürs Tier“ mit Spendengeldern. Die Hilfe kommt direkt dort an, wo Krankheit, Krise oder Geldnot das Zusammenleben mit einem Tier plötzlich schwer machen.

Verlässlich im Tierschutz
Auch PURINA ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner der „Krone“-Tierecke. Bei Futterspendenaktionen ebenso wie bei zahlreichen Projekten für Mensch und Tier. „Umso schöner, dass sich nun starke Kräfte vereinen, um ihr Wissen und Engagement gemeinsam für den Tierschutz einzusetzen. Ich freue mich auf zahlreiche wertvolle Begegnungen bei der Veranstaltung im Prater“, so Tierecke-Ressortleiterin Maggie Entenfellner.

Anmeldung bis 5. Oktober
So sind auch Sie dabei
  • Am Donnerstag, 8. Oktober 2026, 14 bis 17.30 Uhr.
  • Start Prater, Stadionbadparkplatz.
  • Die Teilnahme ist kostenlos, begrenzt auf 130 Personen.
  • Willkommen sind Hundehalter, Tierfreunde ohne Hund und alle, die überlegen, einen Vierbeiner aufzunehmen. Auch Menschen, die „A G’spia fürs Tier“ künftig als Freiwillige unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen.
  • Anmeldung bis 5. Oktober unter:
    agft@volkshilfe-wien.at
  • Voraussetzung (mit Hund) ist eine gültige Hundehaftpflichtversicherung.

Katharina Krenn von PURINA Österreich bringt den Zusammenschluss auf den Punkt: „Tiere schenken uns Nähe und verbinden Menschen miteinander. Bei ,Gemma Gassi‘ steht eine aktive Zeit und Bewusstseinsbildung für ein gutes Miteinander und verantwortungsvolle Hundehaltung im Mittelpunkt.“

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