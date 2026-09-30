„Gemma Gassi“: Auf zur Spurensuche im Prater

Direkte Hilfe in schweren Zeiten

Wissen ist der erste Schritt, direkte Unterstützung für Tierhalter in Not der zweite. Bei „A G‘spia fürs Tier“ lange schon gelebter Alltag. Die Kompetenzstelle der Volkshilfe Wien hilft seit 2014 Wiener Tierhaltern in schwierigen Lebenslagen. Rund 70 Freiwillige sind dafür in der Stadt im Einsatz. Sie gehen mit Hunden spazieren, helfen bei der Versorgung oder springen in Notfällen mit einer Pflegestelle ein. Beratung und begleitete Trainings gehören ebenfalls zum Angebot.