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In neuer Netflix-Doku

Corinna: Bewegende Worte über Michael Schumacher

Society International
30.09.2026 09:52
Corinna Schumacher kommt in der neuen Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“ ...
Corinna Schumacher kommt in der neuen Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“ zu Wort und spricht so offen wie selten über ihre Ehe mit Michael Schumacher.(Bild: APA/AFP/INA FASSBENDER)
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Von krone.at

In der Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“, die ab 2. Oktober abrufbar ist, spricht Corinna Schumacher so offen wie bisher selten über ihre Ehe mit Michael Schumacher und über ihre Gefühle.

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„Du hast Druck, Du musst für Dein Team viel machen. Der wusste, ich bin aber auch da, wenn er nicht so schnell ist“, erklärt Corinna in der neuen Netflix-Doku über ihr Ehe-Geheimnis mit Michael Schumacher, wie die „Bild“-Zeitung vorab berichtete.

„Und ich glaube, das ist genau der Punkt“, fährt Corinna in dem Gespräch fort. „Du weißt einfach, dass jemand für Dich bedingungslos da ist. Ob Du jetzt die Leistung bringst, oder ob es Dir gerade nicht gut geht. Und das ist ja das Wichtige eigentlich. Du musst jemanden haben, der Dir … der Dich unterstützt, im Guten wie im Schlechten.“

Sehen Sie hier den Trailer zur neuen Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“, die ab 2. Oktober abrufbar ist:

„Meine Mutter war da voll dagegen“
Michael und Corinna heirateten im August 1995 – allen Widrigkeiten zum Trotz. Denn wie die 57-Jährige in der Doku zudem verrät, war ihre Mutter erst gegen die Beziehung.

„Meine Mutter war da voll dagegen“, schildert Corinna jetzt. „Michael war ja immer auf der Go-Kart-Strecke und hat eigentlich immer andere rausgeschubst. Meine Mutter hat immer gesagt: ,Guck’ Dir den Schumacher an! Selber haben sie eine Go-Kart-Bahn zu Hause, da schmeißen sie jeden raus, der irgendwas falsch macht, und jetzt schmeißt der die Leute raus!‘ Meine Mutter hat dann gesagt: ;Der Schumacher, der Schumacher.‘“

Michael und Corinna Schumacher bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2012
Michael und Corinna Schumacher bei einem gemeinsamen Auftritt im Jahr 2012(Bild: APA/dpa/Fredrik von Erichsen)

Das Jahr des ersten Weltmeister-Titels
Die Netflix-Doku „Schumacher ‘94 – Die Geburt einer Legende“ fängt die entscheidenden Momente des Jahres ein, an dessen Ende der erste Weltmeister-Titel von Michael Schumacher stand.

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Neben Corinna Schumacher kommen noch weitere Wegbegleiter des 57-Jährigen zu Wort – etwa Pat Symonds, Schumis Renningenieur bei Benetton, Schumachers Entdecker und Ex-Manager Willi Weber oder der frühere Benetton-Team-Boss Flavio Briatore.

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