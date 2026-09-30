Corinna: Bewegende Worte über Michael Schumacher

„Und ich glaube, das ist genau der Punkt“, fährt Corinna in dem Gespräch fort. „Du weißt einfach, dass jemand für Dich bedingungslos da ist. Ob Du jetzt die Leistung bringst, oder ob es Dir gerade nicht gut geht. Und das ist ja das Wichtige eigentlich. Du musst jemanden haben, der Dir … der Dich unterstützt, im Guten wie im Schlechten.“