Stadt Salzburg versteigerte rare Fundschätze

Es fanden sich aber auch Kleinigkeiten wie Inline Skates, Helme oder Kleidung – bis hin zu Kuriositäten wie ein originalverpackter Billardstock. Laut Hödlmoser haben diesmal ungefähr zehn Sammelfreudige ein Angebot gemacht. Sie konnten die Fundstücke in 15-minütigen Slots begutachten. Am Nachmittag wurde ein Gewinner auserkoren. Dieser wollte anonym bleiben.