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Führt zu Kader-Rochade

Nach Debüt! Nächster ÖFB-Kicker fällt verletzt aus

Fußball International
30.09.2026 09:50
Die Verletzung von Christian Zawieschitzky führt zu Kaderveränderungen in zwei ...
Die Verletzung von Christian Zawieschitzky führt zu Kaderveränderungen in zwei ÖFB-Nationalteams.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Verletzungsteufel hat beim ÖFB schon wieder zugeschlagen. Nach seinem Debüt für die Mannschaft von Ralf Rangnick ist Torhüter Christian Zawieschitzky zum U21-Nationalteam abgereist. Dort kommt er jetzt aber verletzungsbedingt nicht zum Zug. Ein Ausfall, der zu einer Kader-Rochade führt. 

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Nach seinem starken Auftritt im Nations-League-Duell gegen den Kosovo (3:1) sollte Salzburg-Torhüter Zawieschitzky eigentlich bei der U21 in den EM-Qualifikationsspielen gegen Dänemark und Wales zwischen den Pfosten stehen. Aufgrund muskulärer Probleme im Bereich der Aduktoren wird daraus doch nichts. 

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Ein Ausfall mit Auswirkungen auf U21 und das Team von Ralf Rangnick. Denn während Zawieschitzky vorzeitig nach Salzburg zurückkehrt, rückt LASK-Schlussmann Lukas Jungwirth vom Nationalteam zur U21 nach und hinterlässt damit einen freien Platz im Kader von Ralf Rangnick.

Dieser wird mit Matteo Bignetti aufgefüllt. Der Torhüter vom 1. FC Saarbrücken stand noch nie im A-Team. Der 22-Jährige ist dort wohl auch nicht für einen Einsatz vorgesehen, soll aber sicherheitshalber als dritter Torhüter für den Fall der Fälle bereitstehen. Im Kader stehen zudem Alexander Schlager und Florian Wiegele.

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Kein Risiko bei Horvath
Sascha Horvath hatte sich am Montag im ÖFB-Training in Wien am Oberschenkel verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab zwar keine strukturelle Verletzung, Einsätze lasse die Blessur laut Verbandsangaben derzeit aber nicht zu. Um kein Risiko einzugehen, machte Horvath die Reise am Mittwoch nach Irland und danach am Freitag weiter in den Kosovo nicht mit. Der 30-jährige Mittelfeldspieler war vor zehn Tagen nachnominiert worden und vergangene Woche in Linz beim 3:1 gegen Israel zu seinem Länderspiel-Debüt gekommen.

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