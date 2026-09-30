Nach Debüt! Nächster ÖFB-Kicker fällt verletzt aus

Kein Risiko bei Horvath

Sascha Horvath hatte sich am Montag im ÖFB-Training in Wien am Oberschenkel verletzt. Eine MRT-Untersuchung ergab zwar keine strukturelle Verletzung, Einsätze lasse die Blessur laut Verbandsangaben derzeit aber nicht zu. Um kein Risiko einzugehen, machte Horvath die Reise am Mittwoch nach Irland und danach am Freitag weiter in den Kosovo nicht mit. Der 30-jährige Mittelfeldspieler war vor zehn Tagen nachnominiert worden und vergangene Woche in Linz beim 3:1 gegen Israel zu seinem Länderspiel-Debüt gekommen.