Liverpool-Star als Alaba-Nachfolger bei Real?

Zwei Punkte, die für einen Deal sprechen: Van Dijks Vertrag bei den „Reds“ läuft im Sommer 2027 aus, der Niederländer wäre somit ablösefrei zu haben. Bei Real würde der 35-Jährige außerdem auf bekannte Gesichter stoßen, mit Trent Alexander-Arnold und Ibrahim Konate konnten die Spanier in den vergangenen Jahren bereits zwei Liverpool-Verteidiger ins Bernabeu lotsen.