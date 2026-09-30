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Liverpool-Star als Alaba-Nachfolger bei Real?

La Liga
30.09.2026 09:27
Jose Mourinho hat es offenbar auf Virgil van Dijk abgesehen.
Jose Mourinho hat es offenbar auf Virgil van Dijk abgesehen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Real Madrid beschäftigt sich offenbar mit der Personalie Virgil van Dijk. Wie die spanische „Mundo Deportivo“ schreibt, planen die „Königlichen“ mit dem Liverpool-Star nach dem Abschied von David Alaba einen neuen Routinier für die Abwehrkette zu verpflichten. 

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Zwei Punkte, die für einen Deal sprechen: Van Dijks Vertrag bei den „Reds“ läuft im Sommer 2027 aus, der Niederländer wäre somit ablösefrei zu haben. Bei Real würde der 35-Jährige außerdem auf bekannte Gesichter stoßen, mit Trent Alexander-Arnold und Ibrahim Konate konnten die Spanier in den vergangenen Jahren bereits zwei Liverpool-Verteidiger ins Bernabeu lotsen. 

Bald wiedervereint? Trent Alexander-Arnold (l.) und Virgil van Dijk
Bald wiedervereint? Trent Alexander-Arnold (l.) und Virgil van Dijk(Bild: AP/Frank Augstein)

„Nichts zu berichten“
Van Dijk selbst hält sich auf seine Zukunft angesprochen bislang verhalten. „Ich konzentriere mich einfach auf die Gegenwart. Es gibt nichts zu berichten“, meinte der Innenverteidiger unlängst.

Sollte sich Van Dijk tatsächlich für einen Abschied aus Liverpool entscheiden, müsste sich Real im Poker um den Abwehrchef allerdings gegen weitere Topklubs durchsetzen. Auch AC Milan, Galatasaray und Inter Miami sollen an den Diensten Niederländers interessiert sein.

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