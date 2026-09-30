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„Magazin Royal“-Aus

ZDF: Darum schmeißt Jan Böhmermann wirklich hin!

Society International
30.09.2026 10:08
(Bild: © ZDF/Jens Koch)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Ende des „ZDF Magazin Royale“ geht laut Jan Böhmermann allein auf seine Kappe. Als er dem ZDF seinen Abschiedswunsch mitteilte, sei die Führungsetage völlig überrumpelt gewesen. „Die haben auch nicht genau gewusst, wohin mit ihren Händen und Gefühlen“, erzählte er bei „Fest & Flauschig“.

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Er habe ihnen dann erklärt, dass es die richtige Entscheidung sei. Denn er hat gewichtige Gründe dafür: Seine Haltung sei die, dass die Sendung jetzt noch Spaß mache, er aber nicht wisse, ob das in zwei Jahren auch noch der Fall sein werde.

„Ganz einfach“
„Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, weißt du was, ich möchte echt – ich bin 45, aber gefühlt 35 – ich möchte gerne nochmal eine neue Sendung machen. Ganz einfach.“

Das ZDF hatte kürzlich das Ende von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ nach mehr als sechs Jahren angekündigt. Die Sendung soll am 18. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein. Man befinde sich „aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept“, hieß es weiter.

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Botschaft an die Mitarbeiter: „Es tut mir total leid“
Zu den Folgen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte Böhmermann: „Es ist natürlich eine herzzerreißende, viele Konsequenzen nach sich ziehende, furchtbare, auf vielen Ebenen für viele Menschen furchtbare Entscheidung von mir. Eine sehr einsame Entscheidung.“

Der Moment, in dem er seine Entscheidung den Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt habe, sei „furchtbar“ gewesen. „Möchte ich nie wieder machen“, betonte er. „Es tut mir total leid, vor allem weil die Kolleginnen und Kollegen einfach die Besten sind.“

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