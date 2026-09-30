ZDF: Darum schmeißt Jan Böhmermann wirklich hin!

Das Ende des „ZDF Magazin Royale“ geht laut Jan Böhmermann allein auf seine Kappe. Als er dem ZDF seinen Abschiedswunsch mitteilte, sei die Führungsetage völlig überrumpelt gewesen. „Die haben auch nicht genau gewusst, wohin mit ihren Händen und Gefühlen“, erzählte er bei „Fest & Flauschig“.
Er habe ihnen dann erklärt, dass es die richtige Entscheidung sei. Denn er hat gewichtige Gründe dafür: Seine Haltung sei die, dass die Sendung jetzt noch Spaß mache, er aber nicht wisse, ob das in zwei Jahren auch noch der Fall sein werde.
„Ganz einfach“
„Und deswegen habe ich gedacht, nee, komm, weißt du was, ich möchte echt – ich bin 45, aber gefühlt 35 – ich möchte gerne nochmal eine neue Sendung machen. Ganz einfach.“
Das ZDF hatte kürzlich das Ende von Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ nach mehr als sechs Jahren angekündigt. Die Sendung soll am 18. Dezember zum letzten Mal zu sehen sein. Man befinde sich „aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept“, hieß es weiter.
Botschaft an die Mitarbeiter: „Es tut mir total leid“
Zu den Folgen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagte Böhmermann: „Es ist natürlich eine herzzerreißende, viele Konsequenzen nach sich ziehende, furchtbare, auf vielen Ebenen für viele Menschen furchtbare Entscheidung von mir. Eine sehr einsame Entscheidung.“
Der Moment, in dem er seine Entscheidung den Kolleginnen und Kollegen mitgeteilt habe, sei „furchtbar“ gewesen. „Möchte ich nie wieder machen“, betonte er. „Es tut mir total leid, vor allem weil die Kolleginnen und Kollegen einfach die Besten sind.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.