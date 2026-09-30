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„Game of Thrones“-Film soll 2029 ins Kino kommen

Society International
30.09.2026 09:30
In „House of the Dragon“ tobt der blutige Bürgerkrieg der Targaryens. Doch im Kino soll 2029 ...
In „House of the Dragon“ tobt der blutige Bürgerkrieg der Targaryens. Doch im Kino soll 2029 erzählt werden, wie alles begann: wie Aegon der Eroberer mit seinen Drachen nach Westeros kam und die zerstrittenen Königreiche zu den Sieben Königslanden vereinte.(Bild: Photograph by Courtesy of HBO)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Das Filmstudio Warner Bros. hat einen Kinofilm zur Erfolgsserie „Game of Thrones“ für 2029 angekündigt. „Game of Thrones: Aegon‘s Conquest“ soll im Juni 2029 auf die Leinwand kommen, wie US-Branchenblätter unter Berufung auf das Studio berichteten.

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Als Regisseur ist demnach der Brite Owen Harris an Bord, der unter anderem drei Folgen der Serie „A Knight of the Seven Kingdoms“ inszenierte, einem Ableger aus dem „Game of Thrones“-Universum.

Besetzung noch geheim
Das Drehbuch stammt von Beau Willimon, der als Showrunner die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie „House of Cards“ leitete. Über die Besetzung der Rollen und einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt.

Aegons Ur-Ur-Ur-Enkel Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) in „House of the Dragon“ mit seinem ...
Aegons Ur-Ur-Ur-Enkel Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) in „House of the Dragon“ mit seinem Drachen Caraxes.(Bild: Photograph by Theo Whiteman/HBO)

Eroberer mit zwei Schwester-Ehefrauen auf Drachenstein
Aegon I. Targaryen, besser bekannt als Aegon der Eroberer, gilt als Begründer der sieben Königslande und der mächtigen Targaryen-Dynastie. Gemeinsam mit seinen Schwester-Ehefrauen Visenya und Rhaenys landete er mit den drei Drachen Balerion, Vhagar und Meraxes auf dem Kontinent und begann seinen Feldzug gegen die sieben unabhängigen Königreiche.

Das Szenenbild aus der 8. Staffel von „Game of Thrones“ zeigt Daenerys Targaryens Drachen über ...
Das Szenenbild aus der 8. Staffel von „Game of Thrones“ zeigt Daenerys Targaryens Drachen über der Festung Drachenstein (Dragonstone). Dort wuchs Aegon der Eroberer auf und plante seinen Feldzug zur Eroberung von Westeros.(Bild: Photograph by Courtesy of HBO)

Dank der überwältigenden Macht seiner Drachen unterwarf er binnen weniger Jahre nahezu ganz Westeros. Nach seinem Sieg ließ er den Eisernen Thron aus den eingeschmolzenen Schwertern seiner besiegten Feinde schmieden und wurde zum ersten König der Sieben Königslande gekrönt. Mit seiner Eroberung legte Aegon den Grundstein für fast 300 Jahre Targaryen-Herrschaft.

Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) in der HBO-Fantasy-Serie „House of the Dragon“ auf dem ...
Königin Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) in der HBO-Fantasy-Serie „House of the Dragon“ auf dem Eisernen Thron.(Bild: Photograph by Courtesy of HBO)

„Feuer und Blut“ und Bürgerkrieg
George R. R. Martin schuf mit seiner mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie „Game of Thrones“ über Intrigen und Drachen, die 2019 nach acht Staffeln endete. Seine Bücher waren die Grundlage für einen der größten Hypes der TV-Geschichte.

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Die Geschichte von Aegon und seinen Schwestern wird aber chronikal in einem eigenen Buch, „Feuer und Blut“ erzählt. Das Werk lieferte auch die Vorlage für den Tagaryen-Bürgerkrieg in „House of the Dragon“.

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