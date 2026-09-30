„Game of Thrones“-Film soll 2029 ins Kino kommen

In „House of the Dragon“ tobt der blutige Bürgerkrieg der Targaryens. Doch im Kino soll 2029 erzählt werden, wie alles begann: wie Aegon der Eroberer mit seinen Drachen nach Westeros kam und die zerstrittenen Königreiche zu den Sieben Königslanden vereinte. (Bild: Photograph by Courtesy of HBO)