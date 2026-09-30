Leben in den USA? „Bei uns geht‘s mir besser!“

Der Traum vom College in den USA ist bei einigen jungen Sportlern in Österreich allgegenwärtig. Die Athleten können dort Studium und Sport perfekt vereinen und sich weiterentwickeln. Doch nicht für alle passt dieses System. Wie zum Beispiel für Marie-Theres Gruber. Die Mittelstreckenläuferin kehrte im Sommer mit einem Ermüdungsbruch nach Salzburg zurück. „Ich habe festgestellt, dass es für mich nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle“, spricht die Salzburgerin die Trainingsmethoden in Amerika an.