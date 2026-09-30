Explosive Fracht: Polnischen Transporter gestoppt!

Bei einer Schwerpunktkontrolle in Osttirol hat die Polizei am Dienstag einen polnischen Transporter samt explosiver Fracht aus dem Verkehr gezogen. Mit dem Klein-Lkw wurden illegal Feuerwerksartikel und Sprengmittel transportiert. Zudem trickste der Lenker (50) mit seiner Fahrerkarte.
Die Polizei führte am Nachmittag routinemäßige Kontrollen auf der B100 Drautalstraße bei der Kontrollstelle Leisach durch. Gegen 13.30 Uhr hielten die Beamten einen in Richtung Sillian fahrenden Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen an. Der 50-jährige Lenker hatte dabei das für Lkw über 2,8 Tonnen geltende Fahrverbot missachtet.
Keine Zulassung und Kennzeichnung
„Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass mit dem Lkw Feuerwerksartikel sowie Sprengmittel ohne entsprechende Zulassung und Kennzeichnung transportiert wurden“, heißt es von den Ermittlern.
Mit Fahrerkarte getrickst
Darüber hinaus überprüften die Beamten die Fahrerkarte des polnischen Lenkers. Dabei seien zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Sozialvorschriften festgestellt worden, so die Exekutive weiter.
Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Von ihm sei zudem eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben worden. Anzeigen folgen.
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