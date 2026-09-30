Explosive Fracht: Polnischen Transporter gestoppt!

Die Polizei führte am Nachmittag routinemäßige Kontrollen auf der B100 Drautalstraße bei der Kontrollstelle Leisach durch. Gegen 13.30 Uhr hielten die Beamten einen in Richtung Sillian fahrenden Klein-Lkw mit polnischem Kennzeichen an. Der 50-jährige Lenker hatte dabei das für Lkw über 2,8 Tonnen geltende Fahrverbot missachtet.