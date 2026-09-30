NÖ: Polizei nagelt jetzt Serieneinbruchs-Trio fest

Eine Tschechin und zwei Tschechen verübten 20 Einbrüche in Hofläden von Mai bis September in Niederösterreich: Jetzt klickten endlich auch die Handschellen.
Einbrüche und Diebstähle in Selbstbedienungsläden kommen von oft unbekümmerten Tätern immer wieder vor. Dass sie damit die engagierten Bemühungen von Landwirten und kleinen Gewerbetreibenden maßgeblich sabotieren, dürfte den Kriminellen dabei egal oder nicht bewusst sein. Diese Taten sind auch keinesfalls ein „Kavaliersdelikt“. So ging nun Beamten der Polizeiinspektion Geras im Bezirk Horn, ein tschechisches Tätertrio ins Netz: Ein 43-Jähriger, ein 34-Jähriger und eine 28-Jährige.
20 Einbrüche nachgewiesen
Ihnen wurden 20 Einbrüche beziehungsweise Diebstähle in den Bezirken Hollabrunn, Horn und Waidhofen an der Thaya nachgewiesen. Das grundsätzlich bei der Exekutive schon amtsbekannte Trio trieb sein Unwesen zwischen Mai und September.
Lebensmittel und Bargeld
Die Tätergruppe stahl ausschließlich Lebensmittel und Bargeld aus Selbstbedienungs- und Hofläden, wobei eben auch Kassen aufgebrochen wurden. Insgesamt dürfte sich die Schadenssumme auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen. Zwei Kriminelle konnten nun aufgrund einer guten Täterbeschreibung von Geraser Polizisten erkannt und angehalten werden.
Über den älteren Tschechen wurde von der Staatsanwaltschaft Krems Haft verhängt, der andere Täter wurde zur Vernehmung vorgeführt. „Schön, dass wir wieder einen Fall aufdecken konnten“, meint ein Ermittler zur „Krone“.
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