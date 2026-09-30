NÖ: Polizei nagelt jetzt Serieneinbruchs-Trio fest

Einbrüche und Diebstähle in Selbstbedienungsläden kommen von oft unbekümmerten Tätern immer wieder vor. Dass sie damit die engagierten Bemühungen von Landwirten und kleinen Gewerbetreibenden maßgeblich sabotieren, dürfte den Kriminellen dabei egal oder nicht bewusst sein. Diese Taten sind auch keinesfalls ein „Kavaliersdelikt“. So ging nun Beamten der Polizeiinspektion Geras im Bezirk Horn, ein tschechisches Tätertrio ins Netz: Ein 43-Jähriger, ein 34-Jähriger und eine 28-Jährige.