Nur 60 Prozent schaffen Abschluss in Mindestdauer

Ein guter Indikator für die Erfolgschancen in der Sekundarstufe II ist laut der OECD-Studie, ob sie im dafür vorgesehenen Alter begonnen wird. Jugendliche, die davor etwa durch eine Klassenwiederholung oder die Vorschule schon ein Jahr oder mehr verloren haben, erreichen den Abschluss deutlich seltener (66 gegenüber 88 Prozent), zeigt der Vergleich von 20 Ländern, aus denen entsprechende Daten vorliegen. „Dieses Muster deckt sich mit Erkenntnissen, wonach Schüler, die eine Klasse wiederholt haben, tendenziell schwächere schulische Leistungen zeigen“, wird in der Studie betont. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund und mit Eltern ohne Studienabschluss tun sich schwerer, die Sekundarstufe II positiv abzuschließen.