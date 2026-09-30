PSG-Präsident will Infantino nicht herausfordern

Der 56-jährige Infantino war unter anderem wegen der WM-Investorenpläne im Sommer massiv unter Druck geraten, auch sein Führungsstil ist von Teilen der Fußball-Welt scharf kritisiert worden. Er hatte darauf zuletzt reagiert und seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der FIFA angeboten. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zählt zu den führenden Kritikern Infantinos. Er selbst hat eine Kandidatur als FIFA-Präsident aber auch ausgeschlossen. In einer Rede an die Klub-Vertreter sagte Ceferin, ohne Infantinos Name zu erwähnen: „Im Fußball gibt es keinen Bedarf für Kaiser.“