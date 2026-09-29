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Vorstoß in Tirol

Politiker fordern ein Handyverbot – für Politiker!

Tirol
29.09.2026 19:00
Bei Landtagssitzungen sollen Handys und Tabletts künftig teilweise tabu sein.
Bei Landtagssitzungen sollen Handys und Tabletts künftig teilweise tabu sein.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Hubert Rauth)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Ein ungewöhnlicher Vorstoß kommt jetzt von der oppositionellen Liste Fritz im Tiroler Landtag. Sie spricht sich für ein Handy-Verbot für Politikerinnen und Politiker aus. Tenor: „Einander zuhören anstatt aufs Handy schauen!“

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Dass der Vorschlag dazu ausgerechnet von Politikern selbst kommt, sorgt dann doch für Verwunderung. Geht es nach den drei Abgeordneten der Liste Fritz, dann soll es künftig bei Landtagssitzungen in Tirol ein teilweises Handy-Verbot für die Abgeordneten und Regierungsmitglieder geben.

Zitat Icon

Wenn wir von Kindern und Jugendlichen verlangen, das Handy auch einmal wegzulegen und sich zu konzentrieren, muss die Politik mit gutem Beispiel vorangehen.

Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider

Smartphone weg und zuhören
Konkret geht es um die Aktuelle Stunde und die Fragestunde. Dabei soll künftig auf Handys, Tablets, Laptops und vergleichbare elektronische Geräte, die für Ablenkung sorgen könnten, verzichtet werden.

Andrea Haselwanter-Schneider, Markus Sint und Herwig Zöttl (v. li.) wollen mit gutem Beispiel ...
Andrea Haselwanter-Schneider, Markus Sint und Herwig Zöttl (v. li.) wollen mit gutem Beispiel vorausgehen und fordern ein Handyverbot für Politiker.(Bild: Liste Fritz)

„Zuhören ist demokratische Qualität“
„Wenn wir von Kindern und Jugendlichen verlangen, das Handy auch einmal wegzulegen und sich zu konzentrieren, muss die Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Gerade Fragestunde und Aktuelle Stunde leben davon, dass wir Fragen ernst nehmen, Argumente hören und einander zuhören. Einander zuhören ist eine demokratische Qualität“, erklärt Liste-Fritz-Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider.

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