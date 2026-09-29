Neufelder See setzt jetzt auf mehr Sicherheit

Wasserrettung bietet Kurse an

Auch sei ein Notfall für Ungeschulte nicht sofort zu erkennen. Die verzweifelten Versuche, sich über Wasser zu halten, würden von der Ferne wirken, als würden der Ertrinkende winken. Die Wasserrettung, die auch in Neufeld einen Stützpunkt hat, bietet regelmäßig Schwimmkurse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen an. Diese sind für alle zugänglich und lehren auch Rettungstechniken. Grundsätzlich rät Wiesinger, stets die Baderegeln zu beachten und nicht ins Wasser zu gehen, wenn man sich nicht wohl fühlt.