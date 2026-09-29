Gewessler: „Koalition wird wohl bis 2029 halten“

Die Freiheitlichen seien eine „Partei des kleinen Herzens – klein und kalt“, holte Gewessler weiter aus. Man selbst würde hingegen das „weltoffene Lager“ anführen. Im kommenden Jahr stehen in Oberösterreich und Tirol Landtagswahlen an. In beiden Ländern wollen die Grünen wieder Teil der Regierung werden. In Tirol ist die Partei derzeit in Opposition, in Oberösterreich aufgrund des Proporzes mit einem Sitz in der Landesregierung vertreten.