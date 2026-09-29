Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erstmals eine Frau

Marokkos König ernennt erste Premierministerin

Außenpolitik
29.09.2026 19:29
Die 50-Jährige war bisher Bürgermeisterin von Marrakesch sowie Ministerin für nationale Planung, ...
Die 50-Jährige war bisher Bürgermeisterin von Marrakesch sowie Ministerin für nationale Planung, Stadtplanung, Wohnungswesen und Stadtpolitik.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Marokkos König Mohammed VI. hat erstmals in der Geschichte des Landes eine Frau zur Regierungschefin ernannt. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Monarch habe Fatima Ezzahra El Mansouri mit der Regierungsbildung beauftragt, teilte der Palast am Dienstag mit. El Mansouris liberal-zentristische Partei (PAM) war bei der Parlamentswahl am 23. September stärkste Kraft geworden. Gemäß der Verfassung ernennt der König den Regierungschef aus den Reihen der stärksten Fraktion im Repräsentantenhaus.

König Mohammed VI. behält in der konstitutionellen Monarchie aber weit reichende Befugnisse, insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik. Die Juristin El Mansouri, die in der scheidenden Regierung als Wohnungsbauministerin diente und Bürgermeisterin von Marrakesch war, wird nun Koalitionsgespräche führen. Die PAM sicherte sich 97 Sitze, gefolgt von ihren bisherigen Koalitionspartnern, der liberal-zentristischen Nationalen Unabhängigkeitsversammlung (RNI) mit 66 und der konservativ-nationalistischen Istiqlal mit 65 Mandaten. Obwohl die PAM im Wahlkampf eine weitere Zusammenarbeit mit der RNI ausgeschlossen hatte, zeigte sich El Mansouri zuletzt kompromissbereit und erklärte, es gebe bei den Verhandlungen keine roten Linien.

Fatima Ezzahra El Mansouri
Fatima Ezzahra El Mansouri(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Enorme Herausforderungen
Die neue Regierung steht vor großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Sie muss die letzten Phasen der 20 Milliarden Dollar (17,58 Mrd. Euro) teuren Vorbereitungen für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 überwachen, die Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal ausrichtet. Zudem ist Unzufriedenheit unter Jugendlichen weit verbreitet. Das hatte sich zuletzt im Juli in einem massenhaften Ansturm auf die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta sowie in tödlichen Protesten entladen.

Lesen Sie auch:
Der Al Boraq ist der erste Hochgeschwindigkeitszug Afrikas und erreicht in Marokko die ...
Nordafrika
„Meine Zug-Reise durch Marokko“
12.03.2026
Im weltgrößten Stadion
Verbandschef: Marokko richtet WM-Finale 2030 aus
10.09.2026

Die PAM war 2008 von einem Berater des Königs gegründet worden und positioniert sich als säkular ausgerichtetes Gegengewicht zur islamistischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (PJD). Die PJD kam auf 54 Sitze und kündigte an, in der Opposition zu bleiben. Die Wahlbeteiligung, die als wichtiger Indikator für das Vertrauen in die gewählten Institutionen gilt, sank auf rund 38 Prozent nach etwa 50 Prozent bei der Abstimmung vor fünf Jahren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
29.09.2026 19:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
104.380 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.830 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
78.106 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
992 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
882 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Außenpolitik
Pikantes Treffen
Babler und Zeiler gemeinsam bei „Kreisky“-Premiere
Erstmals eine Frau
Marokkos König ernennt erste Premierministerin
Vorstoß in Tirol
Politiker fordern ein Handyverbot – für Politiker!
SPÖ-Machtkampf
Gewessler: „Koalition wird wohl bis 2029 halten“
„Verachtet Demokratie“
SPD-Spitze spricht sich für Verbot der AfD aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf