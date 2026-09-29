Marokkos König ernennt erste Premierministerin

König Mohammed VI. behält in der konstitutionellen Monarchie aber weit reichende Befugnisse, insbesondere in der Außen- und Verteidigungspolitik. Die Juristin El Mansouri, die in der scheidenden Regierung als Wohnungsbauministerin diente und Bürgermeisterin von Marrakesch war, wird nun Koalitionsgespräche führen. Die PAM sicherte sich 97 Sitze, gefolgt von ihren bisherigen Koalitionspartnern, der liberal-zentristischen Nationalen Unabhängigkeitsversammlung (RNI) mit 66 und der konservativ-nationalistischen Istiqlal mit 65 Mandaten. Obwohl die PAM im Wahlkampf eine weitere Zusammenarbeit mit der RNI ausgeschlossen hatte, zeigte sich El Mansouri zuletzt kompromissbereit und erklärte, es gebe bei den Verhandlungen keine roten Linien.