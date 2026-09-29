Unfalldrama nach Geisterfahrt: „Auf Navi gehört!“

Es ist Heiliger Abend. Später Nachmittag, die Sicht ist schlecht, es schneit, regnet und graupelt auch im Raum Villach. Wer noch auf der Straße ist, will bald heim zu seinen Lieben. So auch ein Ehepaar, 68 und 83, das auf der Südautobahn bei Villach-Zauchen durch die Unterflurtrasse fährt. „Bis es plötzlich gekracht hat. Vor mir ist ein Geisterfahrer aufgetaucht – ich hatte keine Chance, irgendwie zu reagieren“, schildert die Lenkerin beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht.