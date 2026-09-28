Grazer Forscher warnen vor neuer Sicherheitslücke

Tastenanschläge und mehr

Auch Browser wie Firefox waren anfällig: Da dieser Browser für jede besuchte Website, die den lokalen Speicher benötigt, einen eigenen Ordner anlegt, der den Namen der Website enthält, konnten die „Angreifer“ in Echtzeit nachvollziehen, welche Websites die Nutzer besuchten. Auf Linux nutzten die Forschenden das Dateibenachrichtigungssystem „inotify“, um Tastenanschläge innerhalb einer lesegeschützten Datei mitzuverfolgen. Linux verhinderte zwar zunächst die direkte Überwachung der Datei, da sie jedoch wiederum in einem lesbaren Ordner lag, konnte dieser über das Dateibenachrichtigungssystem ausgespäht werden. Welche Tasten gedrückt wurden, konnte das Team zwar nicht erkennen, aber die Zeit, die zwischen den einzelnen Tastenanschlägen vergeht, lieferte Hinweise.