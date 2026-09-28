Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

PC, Mac, Smartphone:

Grazer Forscher warnen vor neuer Sicherheitslücke

Digital
28.09.2026 15:35
Laut den Entdeckern der Sicherheitslücke reichen Leserechte für bestimmte Ordner aus, um ...
Laut den Entdeckern der Sicherheitslücke reichen Leserechte für bestimmte Ordner aus, um vermeintlich geschützte Inhalte auszulesen.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscher der TU Graz haben Schwachstellen in den Dateibenachrichtigungssystemen von gängigen Betriebssystemen wie Windows, Linux, Android oder macOS entdeckt. Diese melden dem System die Nutzeraktivitäten wie das Erstellen, Löschen, Öffnen, Ändern oder Schließen von Dateien. Doch durch Seitenkanalangriffe können diese sogenannten File Notification Systems ausgespäht werden und auch Passwortfenster gefälscht werden, teilte die TU Graz am Montag mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn Dateien erstellt, gelöscht, geöffnet, geschlossen oder geändert werden, melden Dateibenachrichtigungssysteme diese Nutzeraktivitäten an das Betriebssystem, damit Anwendungen oder das System auf die Änderungen reagieren können. Wie das Forschungsteam feststellte, können auch Nutzer ohne Administratoren-Rechte diese Benachrichtigungen mitlesen und beobachten, was andere Nutzer auf dem System tun.

Wie sich zeigte, reichen Leserechte für bestimmte Ordner aus, um vermeintlich geschützte Inhalte auszulesen. Zwar wurden nach wie vor nur Dateinamen und die Tatsache, dass Veränderungen stattgefunden haben, sichtbar, aber das genüge laut den Expertinnen und Experten der TU Graz, um das Verhalten der Nutzer des Systems und der Anwendungen nachzuvollziehen.

Schwachstellen öffentlich gemacht
Das Forschungsteam vom Institut für Informationssicherheit (Institute of Information Security) der TU Graz hat seine Erkenntnisse in einer Publikation zusammengefasst und auf der eigens eingerichteten Website https://inoti.fyi publiziert. Zuvor wurden die Teams von Linux, KDE, Android, Microsoft und Apple auf die möglichen Einfallstore hingewiesen, damit sie vor Veröffentlichung darauf reagieren können. Gemeinsam mit dem Linux-Sicherheitsteam wurden auch bereits Patches ausgeliefert, die einige der Sicherheitslücken schließen können.

Die Forschenden führten Beispiele von Angriffsszenarien an: Auf Windows konnten sie beispielsweise die Sperre des Lesezugriffs umgehen, indem sie das Benachrichtigungssystem des nicht lesegeschützten übergeordneten Verzeichnisses anzapften. Über die Benachrichtigungen für das Hauptverzeichnis C:\ konnten sie damit alle Dateisystemereignisse in allen Unterordnern mitverfolgen, inklusive der Dateinamen.

Tastenanschläge und mehr
Auch Browser wie Firefox waren anfällig: Da dieser Browser für jede besuchte Website, die den lokalen Speicher benötigt, einen eigenen Ordner anlegt, der den Namen der Website enthält, konnten die „Angreifer“ in Echtzeit nachvollziehen, welche Websites die Nutzer besuchten. Auf Linux nutzten die Forschenden das Dateibenachrichtigungssystem „inotify“, um Tastenanschläge innerhalb einer lesegeschützten Datei mitzuverfolgen. Linux verhinderte zwar zunächst die direkte Überwachung der Datei, da sie jedoch wiederum in einem lesbaren Ordner lag, konnte dieser über das Dateibenachrichtigungssystem ausgespäht werden. Welche Tasten gedrückt wurden, konnte das Team zwar nicht erkennen, aber die Zeit, die zwischen den einzelnen Tastenanschlägen vergeht, lieferte Hinweise.

Lesen Sie auch:
Die neue Cybersicherheits-KI könnte am kommenden Dienstag auf der Entwicklerkonferenz DevDay in ...
Laut Insidern:
OpenAI steht vor Präsentation von neuer Hacker-KI
25.09.2026
Behörden alarmiert
Medizinkonzern Fresenius räumt Hackerangriff ein
24.09.2026
Am ersten Tag
Hacker-Angriff auf neue Wiener Wohnungsvergabe
22.09.2026

Auf der Linux-Desktop-Umgebung KDE Plasma gelang es den TU-Experten, gefälschte Passwortfenster über die echten zu legen, sobald eine Authentifizierungsabfrage erschien. Selbst das Display-Server-Protokoll Wayland konnte das nicht verhindern.

WhatsApp-Ordner im Visier
Unter Android soll das System „FUSE“ eigentlich verhindern, dass Apps unerwünscht auf Ordner anderer Apps zugreifen. Hier konnte eine App über die Dateibenachrichtigung Vorgänge in einem fremden Ordner ausspionieren und beobachten, wann Bilder, Videos und Dateien in den Ordnern von WhatsApp hinzugefügt oder gelöscht wurden. Die wenigsten Informationen konnten auf macOS gewonnen werden. Dennoch war das Verhalten der Nutzer, der Anwendungen und des Systems mitverfolgbar. Vor allem die Programmierschnittstelle „FSEvents“ habe Einblicke in die Aktivitäten der User geliefert.

Die Forschung wurde teilweise vom Europäischen Forschungsrat über ein ERC-Projekt und dem Österreichischen Wissenschaftsfonds gefördert. Zusätzliche Mittel wurden durch eine großzügige Spende von Intel bereitgestellt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
28.09.2026 15:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Entwicklungen von KI schreiten schnell voran. Ein Experte warnt vor den Folgen für Kinder. 
Ex-Google-Boss
KI-Experte schlägt Alarm: „Stoppt das Tempo!
Zu Mark Zuckerbergs Meta-Konzern gehören Facebook, Instagram und WhatsApp. 
Schlüsselanhängergröße
Zuckerberg will Rivalen mit KI-Gadget überholen
KI & Arbeitswelt
Diese Jobs werden in Zukunft nicht mehr gebraucht
Krone Plus Logo
1600-€-Handy im Test
iPhone 18 Pro Max: Für wen sich das Upgrade lohnt
Lepro hat nun ein „Ambilight“-System für Fernseher zum Nachrüsten im Sortiment.
Krone Plus Logo
Smarte TV-Beleuchtung
Lepro STV1 AI: „Ambilight“ zum Nachrüsten im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.100 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.842 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
80.955 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Österreich-Sensation
KI entschlüsselt jetzt 2000 Jahre alte Geheimnisse
PC, Mac, Smartphone:
Grazer Forscher warnen vor neuer Sicherheitslücke
„Taptic Engine“
Patent verletzt: Apple soll 5,7 Mrd. Dollar zahlen
Arbeit im Wandel
Was Nähmaschinen und KI-Werkzeuge gemeinsam haben
Studie der TU Wien:
Wie KI-Rechenzentren das Stromnetz schonen können

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf