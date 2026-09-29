Cybermobbing endete mit Großeinsatz der Polizei

Eliteeinheit musste anrücken

Der 28-Jährige erinnert sich im Wiener Landl: „Ich hab‘ sogar eine Zeit mein Zuhause verlassen. In dem Moment hätte ich ihr alles zugetraut.“ Seinen Höhepunkt fand die Drohserie dann am 19. August: So veröffentlichte sie auf Social Media einen Countdown – sei der abgelaufen, würde etwas Schlimmes passieren. Parallel alarmierte die 30-Jährige die Polizei. „Sie müssen bitte meinen Ex und seine Familie warnen. Ich hab‘ einen Scheiß gebaut“, sagte sie am Notruf, dass sie einen bewaffneten Bekannten angewiesen hätte, dem 28-Jährigen etwas zu tun.