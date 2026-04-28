Spotify meldet kräftiges Plus seiner Nutzerzahlen

Die Spotify-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel um mehr als zehn Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sie rund fünfzehn Prozent eingebüßt. An der Wall Street herrscht Skepsis, ob der Konzern eine überzeugende Strategie im Umgang mit Künstlicher Intelligenz hat. Zudem steht Spotify im Wettbewerb mit Technologieriesen wie YouTube, Amazon und Meta, auf deren Diensten Nutzer ebenfalls Musik, Bücher und Podcasts konsumieren können.