Energie AG fixiert Einstieg bei Windpark in Sandl

Der Aufsichtsrat der Energie AG hat am Dienstagnachmittag zwei wichtige Beschlüsse gefällt. Zum einen wird sich das Versorgungsunternehmen (es befindet sich mehrheitlich im Eigentum des Landes Oberösterreich) tatsächlich mit 30 Prozent am geplanten Windkraftpark in Sandl beteiligen. Dieses Vorhaben wurde vergangene Woche bekannt – die „Krone“ berichtete – und ist heikel, weil die Landesregierung für das Areal eigentlich eine Windkraft-Ausschlusszone verordnen will. Die Verordnung gibt es aber nach wie vor noch nicht.