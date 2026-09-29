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Und CEO verlängert

Energie AG fixiert Einstieg bei Windpark in Sandl

Oberösterreich
29.09.2026 18:30
Zudem wurde Leonhard Schitter als CEO wiederbestellt.
Zudem wurde Leonhard Schitter als CEO wiederbestellt.(Bild: Copyright Energie AG/Mayrbach)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Der Aufsichtsrat des oberösterreichischen Versorgungsunternehmens Energie AG hat den heiklen Einstieg in den geplanten Windkraftpark in Sandl beschlossen sowie CEO Leonhard Schitter frühzeitig für fünf weitere Jahre wiederbestellt.

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Der Aufsichtsrat der Energie AG hat am Dienstagnachmittag zwei wichtige Beschlüsse gefällt. Zum einen wird sich das Versorgungsunternehmen (es befindet sich mehrheitlich im Eigentum des Landes Oberösterreich) tatsächlich mit 30 Prozent am geplanten Windkraftpark in Sandl beteiligen. Dieses Vorhaben wurde vergangene Woche bekannt – die „Krone“ berichtete – und ist heikel, weil die Landesregierung für das Areal eigentlich eine Windkraft-Ausschlusszone verordnen will. Die Verordnung gibt es aber nach wie vor noch nicht.

CEO wiederbestellt
Zum anderen hat der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden der Energie AG, Leonhard Schitter, vorzeitig für weitere fünf Jahre als CEO wiederbestellt. Die neue Periode von Schitter startet am 1. Jänner 2028. Die ungewöhnlich frühe Wiederbestellung hat wohl einen gewichtigen Nebeneffekt: Die Chef-Personalie des Landesversorgers wird damit im Wahljahr 2027 kein Thema mehr sein.

Unter der Regie von Schitter investiert die Energie AG bis 2035 vier Milliarden Euro in die Erzeugung von erneuerbarer Energie, in Netze sowie in Speicher. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, den begonnen Weg weiterzugehen“, sagt Schitter im Anschluss an den Aufsichtsratsbeschluss.

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