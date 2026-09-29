Nach langem Streit: 4 Bisons aus Herde geschossen

Bullen sollten erschossen werden, aber zwei Kühe getötet

Außerdem „waren da neben meinem schönsten Zuchtbullen auch zwei Kühe – obwohl man den Abschuss an den Jungbullen festgemacht hat. Unfassbar. Ich überlege alles an Maßnahmen, was möglich ist.“ Der Halter bringt eine der toten Kühe an die Veterinärmedizinische Uni nach Wien – auch um festzustellen, ob sie vielleicht sogar trächtig war. „Und um zu beweisen, dass sie gesund war.“