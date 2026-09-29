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„Krone“-Stopplicht

Das ÖFB-Team zieht: Dank Rangnicks Glaubwürdigkeit

Fußball International
29.09.2026 19:13
(Bild: APA)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Eine höhere Belastung der Profis, noch mehr Spiele, ein komplizierter Modus, Geldmacherei! Die Premiere der Nations League wurde heftig kritisiert. Keine Rede mehr davon: Der Bewerb hat sich längst etabliert, zählt für die Fans bereits zum Fußball-Alltag.

Keine Spur von Übersättigung
Wie sehr die Nations League angenommen wird, belegt Österreichs Start ins Turnier. Beide Partien in Linz und Wien waren ausverkauft, gegen den Kosovo fieberten bis zu 934.000 Fans vor dem TV mit. Keine Spur von Übersättigung – das Nationalteam zieht. Und vor allem Ralf Rangnick!

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„Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“
Der rot-weiß-rote Anhang steht wie eine Mauer hinter ihm. Beim „Tag des Sports“ wurde der Deutsche vom Anhang fast erdrückt, seine Glaubwürdigkeit bestätigt auch eine „Krone“-Umfrage. Auf die Frage „Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“ fiel die Antwort eindeutig aus: 84 Prozent klickten auf Ja!

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: GEPA)

Der Ausfall prägender Führungsspieler wurde vorerst perfekt kompensiert. Talenten wird das Vertrauen geschenkt, eine Verjüngungskur ist klar erkennbar, der Mut zu Debütanten da. Hundertprozentige Fitness und ein hohes Energielevel sind Pflicht, um die geforderte Aggressivität gegen den Ball wieder umzusetzen.

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Eine hungrige und harmonierende Einheit
Wer nach dem WM-Aus den Abgesang anstimmen wollte, wurde eines Besseren belehrt: Eine hungrige und harmonierende Einheit überzeugte gegen den Kosovo mit präzisem Umschaltspiel, hoher Intensität und aggressiver Laufarbeit – Charaktereigenschaften, die an die besten Spiele unter Rangnick erinnerten.

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