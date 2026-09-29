Das ÖFB-Team zieht: Dank Rangnicks Glaubwürdigkeit

„Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“

Der rot-weiß-rote Anhang steht wie eine Mauer hinter ihm. Beim „Tag des Sports“ wurde der Deutsche vom Anhang fast erdrückt, seine Glaubwürdigkeit bestätigt auch eine „Krone“-Umfrage. Auf die Frage „Sind Sie mit Rangnicks Umbau zufrieden?“ fiel die Antwort eindeutig aus: 84 Prozent klickten auf Ja!