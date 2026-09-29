Weißmann sieht sich in ORF-Affäre entlastet

Weißmann verlangt neue Untersuchung der Compliance-Stelle

Die vorliegenden Fakten würden sich „mit meinen Angaben decken und lassen die Ereignisse in einem völlig neuen Licht erscheinen“. Der Ex-Generaldirektor verlangt nicht weniger als eine neue Untersuchung der Compliance-Stelle, also die interne Prüfabteilung. Gerne könnte die Stiftungsräte auch Einsicht in den bisherigen Ermittlungsstand nehmen. Es bleibt also spannend.