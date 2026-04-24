20 Jahre Streaming mit Spotify: Das hört die Welt

Der am meisten gestreamte Song sei „Blinding Lights“ von The Weeknd, gefolgt unter anderem von „Shape of You“ von Ed Sheeran, „Starboy“ von The Weeknd und Daft Punk, „As It Was“ von Harry Styles, „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi, „Sunflower – Spider-Man: Into the Spider-Verse“ von Post Malone und Swae Lee, „One Dance“ von Drake, Wizkid und Kyla, „Perfect“ von Ed Sheeran und „Stay“ von The Kid Laroi und Justin Bieber.