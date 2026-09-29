Ski-Ikone kommt jetzt auf die große Leinwand

Mit ihrem Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen im vergangenen Februar nach einer schweren Verletzung schrieb Ski-Ass Federica Brignone Sportgeschichte. Nun kommt ihr unglaubliche Erfolgsgeschichte in die Kinos ...
„Federica – die letzten Olympischen Spiele“ heißt der Streifen, der wenige Tage vor dem Saisonstart in Sölden beim Filmfestival in Rom Premiere feiern wird. Alles nahm seinen Anfang im April des Vorjahres.
Drama bei Italienmeisterschaften
Nach einer überragenden Weltcupsaison mit dem Gewinn der großen Kristallkugel stürzte Brignone im April 2025 bei den Italienmeisterschaften in Moena im Riesentorlauf schwer, erlitt einen Kreuzbandriss und brach sich Schien- und Wadenbein. Von Anfang an hatte die 35-jährige Italienerin das Ziel, bis zu Heim-Olympia fit zu werden.
Die Regisseure Federico Gariboldi und Paolo Novelli begleiteten Brignone während der monatelangen Reha - bis zum Doppel-Triumph in Cortina im Super-G und Riesentorlauf. „Es ist einer dieser Filme, bei denen du denkst: ‘Komm schon, das kann unmöglich so gut ausgehen, das ist doch ein Fake.‘ Ein derartiges Happy End, dass es einem fast schon nicht mehr gefällt“, hatte der Ski-Star bereits im Frühjahr über den nun erscheinenden Streifen gesagt.
Ob der Film auch in Österreich zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.
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