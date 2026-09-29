Ski-Ikone kommt jetzt auf die große Leinwand

Die Regisseure Federico Gariboldi und Paolo Novelli begleiteten Brignone während der monatelangen Reha - bis zum Doppel-Triumph in Cortina im Super-G und Riesentorlauf. „Es ist einer dieser Filme, bei denen du denkst: ‘Komm schon, das kann unmöglich so gut ausgehen, das ist doch ein Fake.‘ Ein derartiges Happy End, dass es einem fast schon nicht mehr gefällt“, hatte der Ski-Star bereits im Frühjahr über den nun erscheinenden Streifen gesagt.