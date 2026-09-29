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Darum kommt Muslic mit Schalke wieder ins Ländle

Fußball National
29.09.2026 18:55
Schalke-Coach Miron Muslic freut sich auf das Spiel gegen die Austria in Lustenau.
Schalke-Coach Miron Muslic freut sich auf das Spiel gegen die Austria in Lustenau.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Am Samstag ist es endlich so weit! Dann läuft der deutsche Kultklub FC Schalke 04 in der Lustenauer SunMinimeal-Arena ein. Angeführt werden die Königsblauen vom österreichischen Trainer Miron Muslic, der seinerzeit schon Gast im alten Reichshofstadion war. 

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Am 20. November 2020 verlor Muslic mit seinem damaligen Verein FAC in Lustenau 1:2. Brandon Baiye (nun bei Ezurumspor) und der Brasilianer Wallace (mittlerweile wieder in seiner Heimat tätig) erzielten die Tore der Heimelf, die von Alexander Kiene (mittlerweile Fußballexperte für die zweite deutsche Liga) gecoacht wurde.

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Ex-Schalker trainierte die Austria
Fast sechs Jahre nach dieser Niederlage kehrt der in Tirol aufgewachsene gebürtige Bosnier wieder nach Lustenau zurück. Mit Schalke schaffte der 44-Jährige einen kometenhaften Aufstieg mit dem Comeback in der Bundesliga. Muslic’ bodenständige und hemdsärmelige Art scheint ideal zum „Kumpel- und Malocherklub“ aus Gelsenkirchen zu passen. Einen direkten Bezug zu Schalke 04 gab es in Lustenau Ende der 1990er-Jahre. Im Sommer 1999 holte Präsident Hubert Nagel Ex-Schalke-Spieler Klaus Scheer (165 Einsätze/38 Tore) als Trainer zur Austria, der nach fünf Monaten jedoch wieder gehen musste. Die Königsblauen wiederum setzen aktuell auf viel Österreich-Power.

Zuletzt jubelten Junior Adamu und Max Wöber gemeinsam im ÖFB-Tirkot gegen den Kosovo. Und auch ...
Zuletzt jubelten Junior Adamu und Max Wöber gemeinsam im ÖFB-Tirkot gegen den Kosovo. Und auch auf Schalke sind die Ex-Salzburger wiedervereint.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Viel Rot-weiß-rot bei Königsblau
Neben dem Cheftrainer gehören noch die ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, Junior Adamu sowie der derzeit verletzte Dejan Ljubicic dem Kader an. Weitere „Schalke-Promis“ mit rot-weiß-rotem Pass waren unter anderem Franz Hasil. Hans Pirkner, Kurt Jara, Christian Fuchs, Alessandro Schöpf, Michael Gregoritsch, Guido Burgstaller und nicht zu vergessen der legendäre „Glieder Edi“. Auch der aus Bregenz stammende (Ersatz-)Torhüter Michael Langer trug acht Jahre lang königsblau.

4000 Tickets verkauft
Der Verein, der auf Initiative des Lustenauers Sponsors Wolfgang Grabher in Ländle kommt, ist nicht nur in Deutschland absoluter Kult. Mit 220.000 Mitgliedern hat Schalke eine Riesen-Fangemeinde, die eine lange Fußballgeschichte mit vielen Tragödien und Erfolgen verbindet. Lustenau darf sich also auf einen echten Leckerbissen freuen. Bis gestern waren gut 4000 Tickets verkauft. 

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