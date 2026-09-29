Darum kommt Muslic mit Schalke wieder ins Ländle

Ex-Schalker trainierte die Austria

Fast sechs Jahre nach dieser Niederlage kehrt der in Tirol aufgewachsene gebürtige Bosnier wieder nach Lustenau zurück. Mit Schalke schaffte der 44-Jährige einen kometenhaften Aufstieg mit dem Comeback in der Bundesliga. Muslic’ bodenständige und hemdsärmelige Art scheint ideal zum „Kumpel- und Malocherklub“ aus Gelsenkirchen zu passen. Einen direkten Bezug zu Schalke 04 gab es in Lustenau Ende der 1990er-Jahre. Im Sommer 1999 holte Präsident Hubert Nagel Ex-Schalke-Spieler Klaus Scheer (165 Einsätze/38 Tore) als Trainer zur Austria, der nach fünf Monaten jedoch wieder gehen musste. Die Königsblauen wiederum setzen aktuell auf viel Österreich-Power.