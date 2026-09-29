Schluss! Trainer-Aus beim Bundesliga-Siebenten

Die Verantwortlichen der Vienna haben auf den schwachen Start in die Frauen-Bundesliga-Saison reagiert! Nach nur sieben Punkten aus den ersten acht Runden gaben die Döblingerinnen am Dienstag die Trennung von Trainer Denny Krcmarek bekannt …
Der Wechsel zum 34-Jährigen hatte nicht den gewünschten Erfolg gebracht, war er doch erst rund zwei Wochen vor Saisonbeginn überraschend für den zuvor vier Jahre lang tätig gewesenen Mark Dobrounig eingesetzt worden.
„Wir wollen uns die nötige Zeit nehmen!“
Co-Trainer Peter Ganster fungiert bis zur Winterpause beim Tabellensiebenten als Interimstrainer.
„Peter kennt das Team und wird es durch die kommenden Wochen begleiten. Wir wollen uns die nötige Zeit nehmen, um bis zum Winter eine Lösung für die weitere sportliche Ausrichtung zu finden“, sagte der Sportliche Leiter Mario Graf.
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