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Pech geht weiter

Jetzt ist auch noch Salzburger Tormann verletzt

Sport
30.09.2026 09:40
Im Nationalteam feierte Zawieschitzky ein erfolgreiches Debüt – mit fatalem Ausgang.
Im Nationalteam feierte Zawieschitzky ein erfolgreiches Debüt – mit fatalem Ausgang.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Red Bull Salzburgs Verletzungspech reißt nicht ab. Nach Damir Redzic, Enrique Aguilar und Nikolas Veratschnig musste nun auch Tormann Christian Zawieschitzky seinen Aufenthalt beim Nationalteam vorzeitig abbrechen. 

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Der Tiroler feierte am Sonntag gegen den Kosovo sein Debüt für das ÖFB-Nationalteam unter Trainer Ralf Rangnick. Danach reiste er weiter zur U21, wo er nun seine Zelte abbrechen musste.

Laut Angaben von Red Bull Salzburg erlitt der Schlussmann eine Adduktorenverletzung. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht klar. In Salzburg stehen laut seines Klubs nun weitere Untersuchungen und Therapiemaßnahmen an.

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Für die Bullen kommt es damit immer dicker. Nicht zuletzt der Ausfall von Nikolas Veratschnig wiegt schwer. Der Kärntner zog sich gegen den Kosovo Einrisse im Außenband zu. Auch Enrique Aguilar und Damir Redzic werden Trainer Danny Röhl vorerst fehlen. Bei Justin Omoregie ist die Herbstsaison aufgrund einer Knöchelverletzung bereits beendet.

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