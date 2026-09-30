Jetzt ist auch noch Salzburger Tormann verletzt

Für die Bullen kommt es damit immer dicker. Nicht zuletzt der Ausfall von Nikolas Veratschnig wiegt schwer. Der Kärntner zog sich gegen den Kosovo Einrisse im Außenband zu. Auch Enrique Aguilar und Damir Redzic werden Trainer Danny Röhl vorerst fehlen. Bei Justin Omoregie ist die Herbstsaison aufgrund einer Knöchelverletzung bereits beendet.