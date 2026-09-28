So geht Kroatien gegen die Preisexplosion vor

Der Eisverkäufer in der malerischen Altstadt von Zadar lächelt übers ganze Gesicht. Kein Wunder, schließlich hat er soeben wieder eine Kugel Eis um 3,50 Euro an einen Touristen verkauft. Jene Kugel, die er vor drei Jahren noch um 2 Euro loswerden wollte. Der Eisverkäufer ist kein Einzelfall. Er ist ein kleines Zahnrad in einem System, das die Inflation in Kroatien nach oben dreht.