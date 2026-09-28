Hai schwamm durch überflutete Straßen in den USA

Er passierte demnach eine Hauseinfahrt und schwamm anschließend in Richtung Barnegat Bay – einen Arm des Atlantik an der Ostküste. Mehrere US-Medien posteten Videos von dem Meeresbewohner. Die Straßen seien für ihn buchstäblich zu einer Verlängerung des Ozeans geworden, hieß es. Auch ein Fuchs wurde beobachtet, als er durch die überfluteten Straßen New Jerseys schwamm.