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Sturm an Ostküste

Hai schwamm durch überflutete Straßen in den USA

Ausland
28.09.2026 21:03
In New Jersey hat sich ein Hai vom Meer auf überflutete Straßen verirrt (Symbolbild).
In New Jersey hat sich ein Hai vom Meer auf überflutete Straßen verirrt (Symbolbild).(Bild: Grispb - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein heftiger Sturm zog am Montag mit starken Winden und Regen über den Nordosten der Vereinigten Staaten. In New Jersey schwamm ein kleiner Hai durch überflutete Straßen in Küstennähe.

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Er passierte demnach eine Hauseinfahrt und schwamm anschließend in Richtung Barnegat Bay – einen Arm des Atlantik an der Ostküste. Mehrere US-Medien posteten Videos von dem Meeresbewohner. Die Straßen seien für ihn buchstäblich zu einer Verlängerung des Ozeans geworden, hieß es. Auch ein Fuchs wurde beobachtet, als er durch die überfluteten Straßen New Jerseys schwamm.

In New York kam ein 56-jähriger Mitarbeiter einer Wohnungsbaubehörde ums Leben, als er von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. In der Millionenmetropole fielen zahlreiche Bäume um, 35.000 Haushalte waren von Stromausfällen betroffen. Bundesweit waren Zehntausende Menschen vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten.

Hier sehen Sie ein Video von dem Hai:

New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul hatte vor Eintreffen des Sturms für einige Bezirke vorsorglich den Notstand ausgerufen. Am Samstag (Ortszeit) hatte sie bereits vor „extrem gefährlichen Bedingungen“ entlang der Küste wegen hoher Wellen und Überschwemmungen gewarnt. In New York seien Winde mit Böen von über 80 Kilometern pro Stunde gemessen worden, sagte sie.

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Im Flugverkehr wurden zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gemeldet. Für das vergangene Wochenende waren zudem mehrere geplante Konzerte mit bekannten Musikerinnen und Musikern abgesagt, darunter zwei Konzerte des Popsängers Ed Sheeran nahe Boston und das Global Citizen Festival im Central Park in New York.

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