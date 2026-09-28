FBI-Vizedirektor Andrew Bailey tritt zurück

Zuvor hatten mehrere US-Medien von einem äußerst angespannten Verhältnis zu FBI-Direktor Kash Patel berichtet, der die Führungsriege der Behörde seit seinem Amtsantritt umgepflügt hat. Der Sender CBS berichtete, dass Patel Bailey von Besprechungen ausgeschlossen hätte, an denen er eigentlich hätte teilnehmen sollen. Bailey hatte Vorgänge in der Behörde immer wieder als verfassungswidrig kritisiert.