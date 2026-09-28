Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Medial ruhiger“

ÖFB-Umbruch: „Es fällt schon viel an Brisanz weg“

Fußball International
28.09.2026 21:59
Ex-Nationalspieler Florian Klein spricht über den Umbruch im ÖFB-Team.
Ex-Nationalspieler Florian Klein spricht über den Umbruch im ÖFB-Team.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

„Es fällt schon auch viel an Brisanz weg mit diesen Spielern, weil es einfach solche Typen waren, aber das ist auch die Chance für viele neue Spieler, dass sie sich da herauskristallisieren“, sagte Ex-Nationalspieler Florian Klein bei „Sport & Talk im Hangar-7“ auf ServusTV über den deutlich spürbaren Umbruch im ÖFB-Team – auch mit dem fehlenden Duo David Alaba und Marko Arnautovic.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es ist schon was Neues, wenn solche Charaktere wegfallen, die über 10, 15 Jahre beim Nationalteam dabei waren, dann spielen sich auch Routinen ein. Ich glaube es ist nicht nur in der Kabine oder beim Essen ruhiger, sondern es ist auch medial ruhiger“, erklärte Klein. Gerade Arnautovic und Alaba hätten über Jahre für Aufmerksamkeit rund um das Nationalteam gesorgt. „Im Vorbericht jetzt auf die zwei Spiele, normal hat man immer irgendwas gehört von Marco oder von David, sie wurden hergenommen für Interviews. Man hat schon die Tage zuvor irgendwie gemerkt, es ist bald wieder ein Länderspiel und jetzt ist es so ein bisschen gewesen, wer spielt denn überhaupt, wo spielen wir?“

Florian Klein
Florian Klein(Bild: ServusTV/Philipp Carl Riedl)

Klein sieht darin jedoch nicht nur einen Verlust. „Es fällt schon auch viel an Brisanz weg mit diesen Spielern, weil es einfach solche Typen waren, aber das ist auch die Chance für viele neue Spieler, dass sie sich da herauskristallisieren.“

David Alaba (li.) und Marko Arnautovic
David Alaba (li.) und Marko Arnautovic(Bild: APA/EXPA)

Dass die nächste Generation Alaba oder Arnautovic kopieren müsse, glaubt der frühere ÖFB-Kicker nicht. „Du darfst ja nicht von Spielern erwarten, dass sie in die Fußstapfen reintreten, weil man muss so sein wie man ist und die Charaktere haben wir so zur Zeit nicht mehr.“

Entscheidend sei ohnehin die Leistung auf dem Platz. Und dort habe man bislang kaum gemerkt, dass große Namen fehlen. Trotzdem mahnt Klein zur Geduld: „Es sind neue Spieler da, Gleichzeitig muss man aber zuerst einmal fünf, sechs, sieben Spiele abwarten bis sich das Ganze wirklich entwickelt.“

Zitat Icon

Der Schmäh von Arnautovic und Alaba hat wahrscheinlich nach diesen vielen Jahren schon einen Bart gehabt.

Hans Krankl über die Stimmung im ÖFB-Team

Krankl: „Es kommen sehr gute junge Spieler nach“
Österreichs Fußball-Legende Hans Krankl sieht den Umbruch positiv. „Das ist einmal so, dass es einen Generationswechsel gibt. Aber ich brauche nicht nachweinen. Es kommen sehr gute junge Spieler nach.“

Hans Krankl
Hans Krankl(Bild: Mario Urbantschitsch)

Der Start gibt Krankl Hoffnung. „Dieser Generationswechsel ist da und der klappt jetzt schon vom Anfang an. Das muss man sich auch mal vorstellen. Das muss ja nicht immer sein, dass das gleich klappt. Aber hier bei Österreich hat das geklappt. Wir haben einmal sechs Punkte und das ist das Wichtigste.“

Lesen Sie auch:
Monti Beton und Hans Krankl (r.) kommen dank Ralph „The Voice“ Schader (Mi. und ...
Weihnachtsshow
Hans Krankl kommt als Johann K. nach Innsbruck
20.09.2026

Und auch für den Schmäh im Team macht sich Krankl keine Sorgen: „Ja, der Schmäh rennt jetzt auch. Der Schmäh von Arnautovic und Alaba hat wahrscheinlich nach diesen vielen Jahren schon einen Bart gehabt. Und es wird Zeit, dass die anderen nun wieder Schmäh führen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
28.09.2026 21:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.950 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
88.649 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
81.735 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1520 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
936 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
901 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Mehr Fußball International
„Medial ruhiger“
ÖFB-Umbruch: „Es fällt schon viel an Brisanz weg“
Nations-League-TICKER
LIVE: Italien antwortet mit dem 4:1 gegen Türkei!
Effenberg deutlich:
„Deutschland nur noch Mitläufer im Weltfußball“
Sport Tv Logo
Unvergesslicher Moment
Ein Quartett freute sich über Märchenstunde
Sport Tv Logo
NACH TOR GEGEN KOSOVO
Adamus starke Antwort auf die Stürmerfrage im Team
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf