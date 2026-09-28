ÖFB-Umbruch: „Es fällt schon viel an Brisanz weg“

„Es ist schon was Neues, wenn solche Charaktere wegfallen, die über 10, 15 Jahre beim Nationalteam dabei waren, dann spielen sich auch Routinen ein. Ich glaube es ist nicht nur in der Kabine oder beim Essen ruhiger, sondern es ist auch medial ruhiger“, erklärte Klein. Gerade Arnautovic und Alaba hätten über Jahre für Aufmerksamkeit rund um das Nationalteam gesorgt. „Im Vorbericht jetzt auf die zwei Spiele, normal hat man immer irgendwas gehört von Marco oder von David, sie wurden hergenommen für Interviews. Man hat schon die Tage zuvor irgendwie gemerkt, es ist bald wieder ein Länderspiel und jetzt ist es so ein bisschen gewesen, wer spielt denn überhaupt, wo spielen wir?“